Около 25 тыс. детей отдохнули летом в центрах дневного пребывания по программе «Московская смена»

Почти 25 тыс. детей отдохнули летом 2018 г. в центрах дневного пребывания, работавших в рамках программы «Московская смена». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В летней кампании 2018 г. на надзоре управления Роспотребнадзора по Москве находилось 270 летних учреждений, в том числе 23 учреждения отдыха и оздоровления, где отдохнули более 19 тыс. 590 детей, включая 20 стационарных загородных оздоровительных лагерей и три городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием; 247 центров отдыха «Московская смена», где отдохнули более 24 тыс. 800 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 97,1% детей.

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