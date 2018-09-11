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Российские и финские эксперты обсудили развитие паллиативной помощи
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Российские и финские эксперты обсудили развитие паллиативной помощи 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. В рамках международного семинара «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» российские и финские эксперты обменялись опытом организации и развития системы детской паллиативной помощи и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
"Сегодня эта тема на самом деле дискуссионная в мировом сообществе, эксперты в сфере детской политики обсуждают ее очень активно. Чем шире будет диалог, тем больше будет эффективных решений и быстрее они будут найдены", — заявила в ходе мероприятия уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Участниками семинара выступили представители государственных медицинских, образовательных и социальных организаций, а также научного экспертного сообщества.
Как заявила доктор медицинских наук, гематолог, врач детской клиники гематологии, онкологии и клеточной терапии Хельсинской университетской центральной больницы Кирсти Сиркия, в Финляндии отсутствует отдельная система детской паллиативной помощи и детских хосписов, все необходимые процедуры проводятся специалистами на базе учреждений для взрослых или университетских медицинских центров.
Она также отметила, что паллиативный уход — это мультипрофессиональная задача, которую решают медицинские и социальные работники, а также психологи.
"Наша основная цель — продлить жизнь, но самое главное при этом — качество этой жизни. У нас считается, что с момента постановки диагноза специалисты по паллиативному уходу должны принимать участие в лечении вне зависимости от прогноза излечимости пациента", — сообщила Сиркия.
По ее словам, в Финляндии существует два термина для обозначения паллиативной помощи, один из которых означает медицинскую и социальную поддержку в течение всей болезни, а второй — уход на последних этапах жизни человека.
"Именно в этот момент возрастает потребность семей и детей в поддержке", — подчеркнула она.
В России же система детской паллиативной помощи подразумевает работу детских хосписов, а также социальное и медицинское обслуживание на дому. В частности, в Санкт-Петербурге с 2018 года для семей, в которых дети страдают от онкологических заболеваний, за счет городского бюджета закупаются аппараты ИВЛ. Об этом в ходе пленарной сессии форума заявила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.
"Таким образом мы решаем проблему, чтобы ребенок не находился долгое время в стенах больницы. Мы стремимся к тому, чтобы работники здравоохранения и представители социальных служб по месту жительства знали, что у них есть такой ребенок, такая семья, и сопровождали его", — подчеркнула она.
В ходе мероприятия также обсуждались вопросы участия СМИ в борьбе со стереотипами в обществе в отношении проблем детей с ограниченными возможностями. По словам руководителя дирекции интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елены Давыдовой, благодаря работе журналистов в последние годы в информационном поле и социальных сетях заметно изменилось восприятие данной темы. Помимо этого в стране появилось большое количество профессиональных СМИ и профильных редакций.
"СМИ из сторонних наблюдателей стали активными участниками этого процесса. Наша задача — стать равноправными экспертами в области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья", — сказала она.
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