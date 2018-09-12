Фразы родителей, превращающие детей в одиночек

Как правило, родители желают детям только хорошего, но иногда у них не получается направить свои намерения в правильное русло. Отпрыски впитывают в себя новые знания, как губка, и нередко часто повторяющиеся фразы воспринимаются как непреложные истины. Чтобы не создавать проблем в будущих отношениях наследников, следует забыть о некоторых высказываниях в общении с ними.

“Я лучше знаю”

Зачастую родители пытаются уберечь ребенка от неправильного выбора, но таковым он является прежде всего с их точки зрения. К тому же обычно семья не ограничивается мелкими подсказками, поэтому в перспективе даже способна повлиять на выбор хобби и профессии наследника. В будущем такие дети теряют способность к самостоятельности и с трудом могут построить крепкие отношения с партнером.

"Ты — лучший"

Каждый ребенок для своего родителя является лучшим, но если это постоянно внушается самому чаду, то столкновение с реальностью для него окажется болезненным. Принцам и принцессам, выращенным в тепличных условиях, будет очень сложно уживаться со второй половинкой, поскольку отношения требуют гибкости и компромиссов.

“Я сделаю”

Родитель с большим опытом жизни и багажом знаний не может удержаться от подсказок своему чаду. Иногда ребенку помогают, отмечая, что именно так будет лучше. Во только подобными действиями детей лишают возможности сделать все самостоятельно. Такое воспитание делает ребенка дерзким, высокомерным и дарит низкую самооценку. В итоге это приводит к неумению выходить из кризисных ситуаций, которые неизбежно появляются во всех сферах жизни.

“Нужно только одно”

Некоторые родители, наученные горьким опытом, хотят обезопасить своего взрослого ребенка от проблем с противоположным полом. В такой ситуации нужно быть предельно деликатным, чтобы не породить страх перед отношениями.

“Никому не верь”

В юности многие бывают наивными и могут потратить свое доверие на неподходящего человека. Родители в таком случае объясняют технику общения с малознакомыми людьми, и часто совершают одну и ту же ошибку, отмечая, что никому нельзя верить. Это может быть слишком серьезно воспринято, поэтому лучше обойтись без подобных комментариев. Ребенку будет гораздо полезнее прийти к выводам самостоятельно, научившись доверять правильному окружению.

“Ты виноват”

Иногда родители жалеют об упущенных возможностях из-за несвоевременного появления ребенка. Обвинять в этом самого наследника не нужно, поскольку этими словами можно сильно усложнить ему жизнь. Комплексы и заниженная самооценка не способствуют здоровым отношениям, а чувство вины в состоянии проецироваться на партнеров и реализацию в будущем.]]>