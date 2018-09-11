Минспорт рассчитывает на 25—30% увеличить количество занимающихся футболом детей в России

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как будет работать программа наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Стратегия развития касается не только стадионов, но и спортивных баз и оздоровительных комплексов. У каждой площадки есть свой собственник, который будет нести за неё ответственность. Мы совместно с Российским футбольным союзом вскоре примем решение по каждой из них и будем на первых порах помогать им с финансированием.

Рассчитываем, что благодаря этому количество детей, занимающихся футболом, в 30 регионах вырастет на 25—30% в ближайшее время. Параллельно в РФС разрабатываются единые методики футбольного образования, которые будут внедряться во все спецшколы», — приводит слова Колобкова RT.