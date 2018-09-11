Ещё
Минспорт рассчитывает на 25—30% увеличить количество занимающихся футболом детей в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт рассчитывает на 25—30% увеличить количество занимающихся футболом детей в России 

SPORT24.ru 1 час назад
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как будет работать программа наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Стратегия развития касается не только стадионов, но и спортивных баз и оздоровительных комплексов. У каждой площадки есть свой собственник, который будет нести за неё ответственность. Мы совместно с Российским футбольным союзом вскоре примем решение по каждой из них и будем на первых порах помогать им с финансированием.
Рассчитываем, что благодаря этому количество детей, занимающихся футболом, в 30 регионах вырастет на 25—30% в ближайшее время. Параллельно в РФС разрабатываются единые методики футбольного образования, которые будут внедряться во все спецшколы», — приводит слова Колобкова RT.
SPORT24.ru: последние новости
За год в России на уроках физкультуры умерли 200 школьников «Торпедо» проведет благотворительный турнир в поддержку приемных семей Ласицкене, Шубенков и Сидорова победили на легкоатлетическом турнире в Падуе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые приносят беду11
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
«Я не заставляла ее рожать»4
Летучая сразила экстремальным декольте31
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение