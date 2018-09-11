Благотворительная выставка «Живые картины — живые дети» открылась в Москве

Живые картины — живые дети. Благотворительная выставка с таким названием открылась в Москве. Ее организатор — фонд «Детские сердца», который устраивает подобные акции восьмой год подряд, передает телеканал «МИР 24».

На аукционе представлены натюрморты современных художников. Большинство картин они создали специально для выставки, посвятив свои работы спасению детей с заболеваниями сердца. «Мы собираем деньги на операции детям от 0 до 18 лет. В этот раз у нас есть маленькая девочка Лика Ковалева из деревни Пенюк. Ребенку нужна операция. 399 тысяч за два устройства. Поэтому 67 художников из Минска, Тель-Авива и Москвы собрались вместе и дали свои картины абсолютно бесплатно», — рассказала директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант.

Вырученные деньги будут переведены на лечение девятилетней Лики. У ребенка — врожденный порок сердца и дефект межпредсердной перегородки, а для семьи из маленького поселка в Кировской области сумма лечения неподъемна. Первые деньги на операцию были собраны еще до открытия выставки. Художница Надежда Нестерова продала свою картину буквально по дороге на аукцион. Так на счет Лики поступили первые десять тысяч рублей.

«Я пришла в багетную мастерскую, чтобы достойное обрамление сделать для выставки, и стояла в очереди с девушкой, которая оформляла свои багеты, спросила, кто художник, что за событие. Когда багет был готов, мы встретились, и она забрала картину», — рассказала Надежда. Формат мероприятия организаторы называют «тихим аукционом». Каждый гость решает, какую сумму он готов пожертвовать на лечение Лики. Бесплатная выставка «Живые картины — живые дети» пройдет в московской галерее «Роза Азора» с 11 по 15 сентября.

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