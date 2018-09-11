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Самая миниатюрная многодетная мама в мире скончалась в 44 года
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Самая миниатюрная многодетная мама в мире скончалась в 44 года 

WMJ.ru 59 минут назад
Фото: WMJ.ru
Самая крохотная мама Стейси Геральд умерла.
Самая миниатюрная многодетная мама, рост которой составляет 71 сантиметр, умерла в возрасте 44 лет. Причина смерти женщины не озвучивается. Стейси Геральд стала известна всему миру не только благодаря своему маленькому росту. Врачи категорически запрещали Стейси рожать, но она вопреки мнению медиков выносила и родила троих детей.
У Стейси и ее супруга Уилла, рост которого, к слову, 174 сантиметра, родились две девочки и мальчик. Двое младших детей родились недоношенными и провели несколько месяцев в больнице, а девочка, к сожалению, унаследовала болезнь матери.
Стейси страдала несовершенным остеогенезом, вызывающим повышенную ломкость костей и слаборазвитые легкие. Это заболевание и отразилось на ее росте.
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Фото:соцсети
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