Как заработать деньги школьнику

Зачем ребенку работать?

Если вы сомневаетесь, стоит ли разрешать ребенку зарабатывать деньги так рано, приведем несколько аргументов в пользу труда в подростковом возрасте. Во-первых, это наглядно продемонстрирует юному человеку, насколько трудно порой достаются деньги. Он начнет понимать, что значит «заработать» и «потратить», научится экономить свои карманные и, возможно, перестанет просить родителей исполнить его самые нескромные пожелания. Во-вторых, станет более дисциплинированным, все-таки необходимо постараться, чтобы сочетать учебу, работу и свои хобби. В-третьих, подросток станет увереннее в себе, научится ставить цели и достигать их. В-четвертых, любая работа — это трудовой опыт, который не окажется лишним в жизни.

Не стоит насильно тащить на работу 10-летнего ребенка, но если он сам проявил желание заработать свои первые деньги, лучше поощрить его и помочь в поисках места, где он сможет проявить себя в столь юные годы, считают психологи. При этом задача родителей — обеспечить безопасность своего чада, тщательно проверить потенциальное место работы ребенка, рассказать о технике безопасности и напомнить ему все номера телефонов экстренных служб. Если ваш ребенок еще несовершеннолетний, вы вправе лично познакомиться с его будущим работодателем, взять всю контактную информацию и обсудить условия работы подростка.

Стоит иметь ввиду, что трудовой договор с ребенком до 14 лет могут заключить только в случае его работы в кинематографе, театре или цирке. После 14 лет официальный документ с ребенком заключается и в других профессиях, но только с согласия одного из родителей.

В соответствии со статьей 94 ТК РФ, продолжительность рабочего дня ребенка в период каникул в 14-15 лет не должна превышать пяти часов в день, с 16 по 18 лет — можно работать не более семи часов. В течение учебного года это время сокращается: не более 2,5 и 3,5 часов в день соответственно. Законодательством запрещается трудоустройство подростков на тяжелые работы, места с вредными или опасными условиями, в ночное время, а также работу, которая может отрицательно повлиять на их нравственное развитие, например, в игорном бизнесе, в ночных заведениях и во всех местах, связанных со спиртными напитками, наркотиками и табаком.

Где найти работу ребенку?

Ребенок точно оценит, если его мама и папа помогут найти ему первую работу. Так он будет чувствовать свою значимость, знать, что взрослые воспринимают его всерьез. Конечно, кроха совершенно не знает, где могут пригодиться его немногочисленные умения, в то время заработать деньги подростку сейчас можно практически в любом возрасте.

10-11 лет Устроиться официально в таком возрасте школьнику не удастся, но ребенок легко может трудиться на коллег или знакомых мамы или папы. Десятилетний человек может быть полезен следующим образом:

Выгул собак;

Присмотр за животными в период отъезда хозяев;

Присмотр за квартирой на время отпуска ее владельцев –полить цветы и протереть пыль за отдельную плату ребенок будет рад;

Няня или помощь по дому. Эта работа больше подойдет девочке, которая может стать первой подругой своих маленьких подопечных.

Помощь на автозаправке (помыть лобовое стекло, протереть фары и так далее) — подойдет трудолюбивому мальчику.

Хэндмэйд. Вспомните, как часто видели детей, торгующих лимонадом на улице, в американских фильмах? Юные россияне могут продавать печенье собственного производства, делать украшения или мыло, а зарабатывать на специальных ярмарках.

12-13 лет К уже имеющемуся списку в этом возрасте прибавляются новые возможности. В 12 лет ребенок уже может преуспеть в своем хобби, а родители помогут монетизировать его. Скромную зарплату подросток может получать за:

Маникюр на дому: подругам мамы, соседкам и даже незнакомым людям. Мама и папа могут создать ребенку группу или аккаунт в социальных сетях для поиска клиентов. Конечно, приходить на процедуры незнакомые люди смогут только в присутствии дома взрослых — это стоит обсудить.

Помощь пожилым людям в походах в магазин и уборке по дому.

Работа курьером.

Работа на мойке автомобилей.

Помощь в уборке снега. Достаточно обойти частный сектор и предложить свои услуги вполне обеспеченным, но занятым людям. Осенью также можно убирать листья.

14-16 лет Появляется возможность устроиться на работу официально, а значит, и новые рабочие места. Именно с этого возраста детей принимают в школьные трудовые лагеря, которые открываются во время каникул на базе учреждений. В них за определенную плату ученики убирают территорию, ремонтируют книги или парты, благоустраивают город. Все — под присмотром педагогов. Кроме этого, подросток может заработать следующим образом:

Работа промоутером, то есть человеком, который раздает листовки или приглашает посетить заведение в ростовом костюме;

Расклейка объявлений или рекламы по городу;

Работник на промо-акции — тот, кто стоит у рекламного стенда в магазине и предлагает покупателей попробовать тот или иной продукт;

Аниматор — в детских комнатах и развлекательных центрах;

Доставщик пиццы, книг, онлайн-заказов или любой другой продукции;

Работник проката спортивного инвентаря;

Билетер в развлекательном центре или на уличных аттракционах;

Продавец мороженого или сладкой ваты на улице;

Фасовщик в торговой сети или на фабрике;

Почтальон;

Продавец газет;

Мойщик автомобилей в пробке — это дело может стать собственным бизнесом. За то, что кто-то аккуратно протрет лобовое стекло, фары, номера и капот автовладельцы готовы выложить как минимум 50 рублей каждый, и это — буквально за 10 минут работы.

16-18 лет Почти совершеннолетний человек может устроиться на любую работу, не требующую соответствующего высшего образования. Помимо уже указанного списка, старшеклассник в 16 лет может работать:

Официантом. Лучше, конечно, устраиваться в приличное заведение и избегать работы по ночам — это и незаконно, и изнурительно;

Продавцом. Во многих магазинах работники самостоятельно могут выбирать продолжительность рабочего дня и свой график работы, что очень удобно сочетать с учебой. Диспетчером в такси, службе доставки или на «горячей линии» продаж;

Мерчендайзером в торговых сетях, то есть человеком, который расставляет продукцию в крупных магазинах. Аккуратно сложенные соки, крупы, сыры, творожки и так далее — заслуга таких молодых специалистов;

Репетитором для учеников младшей или средней школы. Опыт будет особенно актуальным, если подросток собирается поступать в вуз по соответствующей специальности;

Автором рефератов и сочинений для других школьников. Помогать за определенную плату можно одноклассникам, детям знакомых взрослых, а можно даже найти клиентов в интернете. Особо талантливым ребятам стоит попробовать себя в написании курсовых работ, и для этого не обязательно учиться в вузе, так как зачастую такие труды — просто переписывание других работ, только иными словами;

Монетизировать свое хобби, которое, наверняка, с годами стало еще профессиональнее. Довольно прибыльный бизнес — игра на музыкальных инструментах или пение на праздниках, мыловарение, шитье, фотографирование или производство украшений.

Варианты подработки в интернете

Работа онлайн не требует специального образования, оформления или подписания каких-либо документов. Еще десятилетие назад возможность такого заработка для детей и подростков даже представить было сложно, поэтому многие родители относятся к работе в интернете весьма скептически. И это правильно, ведь все, что касается глобальной сети и детей, стоит досконально проверять. Однако это не исключает возможности вместе найти достойный ребенка заработок онлайн без вложений. Вот несколько вариантов для разных возрастов:

Сайты активной рекламы. Работа несложная — переходить по рекламным ссылкам, открывать специальные письма или несколько страниц на сайте, где-то регистрироваться или голосовать за участников. Приносят такие действия совсем немного денег, зато с ней можно справиться даже в 10 лет. Да и «зарабатывать» можно, не выходя из дома;

Оплачиваемые комментарии и отзывы. Поучаствовать в искусственной раскрутке сайтов и повышении их популярности можно примерно с 12 лет. Задача — активно писать неповторяющиеся комментарии к материалам и реальные отзывы о товарах и услугах. Родители могут найти для своего ребенка, к примеру, онлайн-магазин детских игрушек или любимого конструктора сына. Деньги платят за количество просмотров каждого отзыва;

Онлайн-торговля. Ассортимент сайтов, на которых можно продать ненужные дома вещи, в интернете полно. Вполне возможно, что ребенок знает их правила лучше, чем мамы, папы, соседи и уж тем более бабушки и дедушки. Так за небольшой процент от «сделки» подросток примерно 14 лет может продавать то, что уже не нужно знакомым. Ребенку достаточно будет красиво фотографировать вещи, выкладывать описание в интернет, отвечать на вопросы и организовывать встречи с покупателями. Вся стоимость «товара» будет уходить владельцу, а небольшие «чаевые» — юному работнику;

Обучение компьютерной грамотности. Приблизительно в 15 лет подросток может неплохо и при этом безопасно заработать на своих знаниях. Достаточно найти взрослых людей среди знакомых родителей, бабушек и дедушек, желающих освоить современную компьютерную технику и интернет. Ребенок действительно многому может научить тех, кто только начинает познавать смартфоны, планшеты и интернет. За символическую плату школьник научит взрослых пользоваться мессенджерами, электронной почтой, а заодно зарегистрирует в интересующих клиента соцсетях;

Ведение соцсетей и аккаунтов — довольно прибыльный фриланс для взрослых детей — в районе 16-17 лет. Подростки в курсе тенденций оформления пабликов в различных социальных сетях, они знакомы со стилем, в котором пишутся публикации, с требованиями к фото и видео, поэтому им не составит труда взять на себя ответственность за оформление странички какой-либо организации, например, салона красоты, медицинского центра или магазина одежды. Соответствующие объявления можно найти в интернете.

Трудоустройство через биржу

Метод поиска работы — официальнее некуда. Обратившись в службу занятости населения, можно быть спокойным за безопасность рабочего места, соблюдение законодательства в отношении труда несовершеннолетних, и получение невысокой, но обязательной заработной платы. Биржа предлагает следующие вакансии для лиц старше 14 лет:

Ремонт книг;

Машинописные работы (набор текстов, оцифровка набранного на печатной машинке и рукописных текстов);

Делопроизводство — ведение документации организации;

Оформительские работы;

Благоустройство территории;

Доставка корреспонденции;

Помощь воспитателю дошкольного учреждения в организации досуга детей.

Вне зависимости от того, какой вид заработка выберет школьник, и будет ли это только на время каникул, родителям стоит поддержать своего повзрослевшего ребенка. Обсуждение его рабочих будней должно стать одной из регулярно обсуждаемых дома тем, например, за ужином, — рекомендуют психологи. Так подросток будет чувствовать себя важной частью команды под названием «семья». И пусть на новый смартфон или игровую приставку он вряд ли накопит за пару месяцев работы, но уже будет знать, с каким трудом во взрослом мире достаются деньги.