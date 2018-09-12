Спрос на услугу по сопровождению детей в школу увеличился на четверть

Больше всего сопровождением детей из школ интересуются жители крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Уфы. Лидером по росту интереса к этим услугам стал Омск, где спрос вырос в 2,5 раза. Также он заметно увеличился в Краснодаре (на 27 процентов) и в Воронеже (на 13 процентов).

По мнению советника гендиректора ВНИИ труда Николая Волгина, рост популярности нянь и гувернанток в России — устойчивая тенденция. И это явление можно считать показателем развития сферы услуг. «В обществе растет потребность в безопасности. Неудивительно, что цены на соответствующие услуги растут. Хороший спрос имеет хорошую стоимость», — прокомментировал Волгин. Предложение также выросло.

Количество объявлений об услугах сопровождения детей увеличилось на 19 процентов по сравнению со среднегодовым показателем, отмечается в исследовании Avito.

Онлайн-сервисы не несут ответственность за работников, предлагающих свои услуги по сопровождению детей

Помимо Avito, родители часто находят гувернанток на сайтах «Из рук в руки», «Юла» и других сервисах бесплатных объявлений. В «Юле» также подтвердили тенденцию роста спроса на гувернанток и количества соискателей, предлагающих подобные услуги. «Количество вакансий для нянь увеличилось на 60 процентов, а желающих предложить услуги нянь — на треть. Кроме того, вырастает и спрос на услуги „проводить из школы“. Речь идет примерно о трехкратном росте. Надо понимать, что это сезонная услуга. По статистике, пик спроса на такие услуги приходится на конец августа, после чего снижается почти в три раза», — рассказали «РГ» в сервисе «Юла».

В среднем стоимость сопровождения ребенка из школы составляет 198 рублей в час. По мнению экспертов, к обязанностям «сопроводителя» детей из школ чаще всего обращаются студенты и пенсионеры. Бывшие учителя и воспитатели готовы забрать ребенка из садика или школы, отвезти его в кружки, помочь с домашним заданием и поиграть в развивающие игры за 250-400 рублей в час. Примерно столько же просят студенты.

Важно отметить, что сервисы не несут ответственность за профессионализм работников, предлагающих свои услуги. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков напоминает, что подобного рода услуги могут оказывать люди с низкой квалификацией, поэтому не стоит обольщаться низкой стоимостью услуг. Надо проверять каждого потенциального кандидата, перед тем как допустить его к детям.

"Потребность в услугах сопровождения детей из школы связана с обеспокоенностью людей за безопасность детей. По мере того как будет укрепляться стабильность в обществе, такая необходимость и вовсе может перестать существовать", — уверен Александр Щербаков.