Первые звоночки: как вовремя распознать ухудшение зрения у ребенка

Согласно последним данным ВОЗ, около 19 миллионов детей страдают нарушением зрения. И 12 миллионов из них можно вовремя «спасти», если обнаружить проблему на раннем этапе. Порой бывает сложно распознать проблему у ребенка, ведь они не жалуются или не могут сформулировать свои симптомы. Тогда родителям нужно больше внимательности.

Глаза детей очень быстро подстраиваются под ситуацию, если зрение начинает падать. Именно это является первой причиной, почему дети долгое время не жалуются на изменения — они либо сами не замечают снижение зрения, либо привыкают к нему. Что касается родителей, то первое, что ему необходимо делать регулярно — водить ребенка на профилактический осмотр к офтальмологу. Первый осмотр проходит в 1 месяц, затем в 2-3, а уже в 6 месяцев малыша смотрят на специальном оборудовании. Это оборудование может определить врожденные заболевания сразу: катаракту, близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм. Что касается следующего приема у врача, то он должен пройти в 1 год и далее через каждые 12 месяцев. Иногда родители успокаиваются после первых нескольких осмотров и перестают водить ребенка к врачу: мол, зачем, если зрение хорошее. Но это ошибочная тактика. Лучше каждый год убеждаться, что малыш видит хорошо, чем пропустить начало заболевания. Помимо профилактики родитель должен внимательно смотреть за детьми. Ведь существуют особые признаки, которе расскажут о проблемах со здоровьем. В 3 месяца ребенок начинает фокусировать взгляд: стоит повесить на расстоянии вытянутой руки несколько предметов и понаблюдать, останавливает ли малыш взгляд на них. Достигнув 6 месяцев, ребенок должен улыбаться в ответ на вашу улыбку — это покажет, что он вас видит. Но не стоит близко наклоняться к малышу. В этот же возрастной период он должен смотреть за движущимися предметами. Стоит также отметить, что вплоть до 6 месяцев, ребенок может косить глаза и это норма. Другое дело, когда после 8 месяцев глаза продолжают косить. Тогда лучше отправиться к офтальмологу и записаться на операцию. Не стоит бояться подобных вмешательств: современное оборудование позволяет выполнить операцию даже если ребенку полгода. Не нужно также доверять специалистам, которые утверждают, что косоглазие поддается операции лишь после 7-8 лет. Медицина давно шагнула вперед и эти временные отметки остались в прошлом. Часто если ребенку больше 3 лет, у него могут появиться разные привычки, которые могут сказать родителям о проблемах со зрением.

Если ребенок начинает щуриться непроизвольно, то ему может плохо видно и он старается сфокусировать внимание;

Малыш стал все ближе подходить к телевизору во время просмотра;

Ребенок низко склоняется к тетради когда пишет;

Почерк стал гораздо крупнее и корявее.

Как только вы заметите подобные изменения, приводите ребенка сразу к врачу. А там уже дело за специалистом — осмотреть малыша и назначить правильное лечение.