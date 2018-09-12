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Какого числа День воспитателя в 2018 году
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Какого числа День воспитателя в 2018 году 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
История праздника: 27 сентября в 1863 году первый детский сад на Васильевском острове в Санкт-Петербурге основала предприимчивая молодая женщина Софья Люгебиль. День работников дошкольного образования отмечают воспитатели, их помощники, няни и другие детсадовские сотрудники.
Идейными вдохновителями введения праздника воспитателей в современной России выступили не только сами педагоги детских садов, а, в первую очередь, мамы и папы малышей, чиновники и представители министерств одобрили идею. Праздник получил колоссальную поддержку среди общественности, которая призывала обратить внимание на трудность профессии и выявить сложности в развитии сферы дошкольного детства. На педагога дошкольного образования возлагается огромная ответственность: воспитатель формирует психологию ребенка и его поведение, закладывая основы личности, прививает базовые понятия об окружающем мире, учит труду и усидчивости, развивает мышление и концентрацию внимания. Воспитатель должен обладать высокими моральными качествами, доброжелательностью, выдержкой и быть готовым всегда помогать маленьким обитателям детского сада. Тем не менее, пока праздник не имеет в России официального статуса.
Первое время День воспитателя проходил в лучших традициях народной самодеятельности, но инициативу активно подхватили все регионы страны и стали праздновать 27 сентября повсеместно. Маленькие подопечные, по установившейся традиции, поздравляют воспитателей песнями и танцами, дарят открытки из аппликаций и рисунки. Выдающихся представителей профессии чествуют на высоком уровне: награждают грамотами, сувенирами и подарками, подчеркивая неоценимый вклад в народное просвещение и воспитание будущего поколения.
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