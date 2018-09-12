Трехлетняя девочка гуляла по улицам Байкальска без взрослых

Трехлетняя девочка без взрослых гуляла на улице в Байкальске.

Ребенка во дворе дома в микрорайоне Южный заметил 20-летний Артем Ивачёв и позвонил в полицию, сообщает 12 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Молодой человек присматривал за девочкой до тех пор, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре родственники девочки нашлись. Оказалось, что пока мама была на работе за ребенком присматривала старшая сестра, которая не уследила за малышкой. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с матерью ребенка профилактическую беседа, а 20-летнему бдительному молодому человеку вручили благодарственное письмо и ценный подарок.