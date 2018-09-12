Ещё
Трехлетняя девочка гуляла по улицам Байкальска без взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трехлетняя девочка гуляла по улицам Байкальска без взрослых 

АиФ Иркутск + ещё 1 53 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Трехлетняя девочка без взрослых гуляла на улице в Байкальске.
Ребенка во дворе дома в микрорайоне Южный заметил 20-летний Артем Ивачёв и позвонил в полицию, сообщает 12 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Молодой человек присматривал за девочкой до тех пор, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов.
Вскоре родственники девочки нашлись. Оказалось, что пока мама была на работе за ребенком присматривала старшая сестра, которая не уследила за малышкой. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с матерью ребенка профилактическую беседа, а 20-летнему бдительному молодому человеку вручили благодарственное письмо и ценный подарок.
АиФ Иркутск: последние новости
Подозреваемый в педофилии бывший полковник ФСБ повесился в камере Закончился первый этап конкурса «Секреты из бабушкиного сундучка» В Иркутске осудили женщину, по вине которой в ванной утонула ее дочь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир1
Вещи, которые приносят беду13
«Я не заставляла ее рожать»4
Летучая сразила экстремальным декольте36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано2
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение