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В Комсомольске и Хабаровске открываются школы для родителей
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В Комсомольске и Хабаровске открываются школы для родителей 

Хабаровский край сегодня 17 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске родителей в специальных школах научат общаться с собственными детьми. Открывает их Дальневосточное профессиональное сообщество психологов на президентский грант, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главная цель, которую перед собой ставят специалисты — научить родителей понимать, как формируется психика ребенка и подростка.
— В феврале 2018 года нами был проведен онлайн опрос родителей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста. В опросе приняли участие 1125 человек, — рассказала руководитель Дальневосточного профессионального сообщества психологов Елена Алямкина. — Родителями были обозначены самые различные проблемы, касающиеся поведения, развития, обучения, эмоционального состояния и общения детей. Так что программу для занятий в школах мы составили с учетом заявленных проблем.
Школы открываются на следующей неделе в Хабаровске — в помещении Краевой научной библиотеки, в Комсомольске-на-Амуре по адресу ул. Кирова 21/2. Уже сейчас на занятия заявились 46 человек, организаторы не исключают, что к открытию количество перевалит за сотню.
В Хабаровске преподавать будут двое психологов, в Комсомольске-на-Амуре — трое. Занятия бесплатные, те, кто не сможет присутствовать лично, смогут просматривать уроки он-лайн и в записи.
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