В Комсомольске и Хабаровске открываются школы для родителей

В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске родителей в специальных школах научат общаться с собственными детьми. Открывает их Дальневосточное профессиональное сообщество психологов на президентский грант, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Главная цель, которую перед собой ставят специалисты — научить родителей понимать, как формируется психика ребенка и подростка.

— В феврале 2018 года нами был проведен онлайн опрос родителей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста. В опросе приняли участие 1125 человек, — рассказала руководитель Дальневосточного профессионального сообщества психологов Елена Алямкина. — Родителями были обозначены самые различные проблемы, касающиеся поведения, развития, обучения, эмоционального состояния и общения детей. Так что программу для занятий в школах мы составили с учетом заявленных проблем.

Школы открываются на следующей неделе в Хабаровске — в помещении Краевой научной библиотеки, в Комсомольске-на-Амуре по адресу ул. Кирова 21/2. Уже сейчас на занятия заявились 46 человек, организаторы не исключают, что к открытию количество перевалит за сотню.

В Хабаровске преподавать будут двое психологов, в Комсомольске-на-Амуре — трое. Занятия бесплатные, те, кто не сможет присутствовать лично, смогут просматривать уроки он-лайн и в записи.