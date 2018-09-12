В Зауралье неплательщица алиментов из зала суда отправилась в СИЗО

Женщина уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности

Шестеро детей жительницы Варгашинского района живут с бабушкой-опекуном, потому что мать лишена родительских прав. Женщина нигде не работает, воспитанием детей не занимается и часто употребляет алкоголь. С последнего места работы женщину уволили за прогулы.

— Женщина должна половину своих доходов отдавать на содержание детей. Но она этого не делает. За неуплату алиментов женщина несколько раз привлекалась к уголовной ответственности. Тогда ее приговаривали к полугоду исправительных работ, — сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.