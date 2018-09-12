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Бесценные улыбки малышей на прекрасных фото Сэнди Форд
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Бесценные улыбки малышей на прекрасных фото Сэнди Форд 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Лондонский фотограф Сэнди Форд (Sandi Ford) прославилась на весь мир трогательными фотографиями спящих детей. Самые очаровательные из ее детских портретов — те, на которых спящие малыши улыбаются. Это выглядит настолько искренне, что вызывает ответную аналогичную реакцию у окружающих.
Источник: boredpanda.com  1. О Сэнди Форд из студии Bumps, Babes and Beyond Photography не раз писали в международной прессе. Она также выиграла ряд наград в области свадебной и портретной фотографии.
2. Фотограф рассказала, что раньше снимала беременных женщин и новорожденных детей, но один раз у нее получился отличный кадр спящего, но при этом улыбающегося малыша. С тех пор она решила развиваться в этом направлении.
3. Сэнди признается, что чувствует, когда спящий малыш улыбнется. «Я заметила, что дети гораздо чаще улыбаются, нежели взрослые. Можно слегка дотронуться до кончика носика или ушка, и они сразу улыбаются. Работать с детьми — одно наслаждение», — поделилась Форд.
18. Смотрите также: 35 лет спустя: как сложилась судьба единственных в мире девочек-шестерняшек
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