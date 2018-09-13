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В Ноябрьске зарегистрирован первый в сезоне случай гриппа у ребёнка
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В Ноябрьске зарегистрирован первый в сезоне случай гриппа у ребёнка 

Noyabrsk24.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Вирусная инфекция лабораторно подтверждена у малыша, которому 1 год и 8 месяцев. Сейчас маленький пациент находится на лечении в детском инфекционном отделении больницы. Об этом «Ноябрьск 24» рассказала заместитель главного врача ЦГБ по педиатрии Ирина Обозная.
«Как правило, грипп начинается во второй половине августа, сентябрь и октябрь — характерные месяцы для инфекции. Потом немножко идет затишье, и первая половина зимы, январь, февраль — характерное время для подъема гриппа», — уточнила Обозная.
В начале сентября ЦГБ уже получила отечественную вакцину против гриппа «Совигрипп». Кампания по иммунизации уже началась. Прививку можно делать малышам с шести месяцев. Единственное противопоказание — аллергия на белок куриного яйца.
Всего в этом году врачи Ноябрьской ЦГБ планируют привить 42 тысячи горожан, из них 20 тысяч — дети.
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