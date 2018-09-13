В Ноябрьске зарегистрирован первый в сезоне случай гриппа у ребёнка

Вирусная инфекция лабораторно подтверждена у малыша, которому 1 год и 8 месяцев. Сейчас маленький пациент находится на лечении в детском инфекционном отделении больницы. Об этом «Ноябрьск 24» рассказала заместитель главного врача ЦГБ по педиатрии Ирина Обозная.

«Как правило, грипп начинается во второй половине августа, сентябрь и октябрь — характерные месяцы для инфекции. Потом немножко идет затишье, и первая половина зимы, январь, февраль — характерное время для подъема гриппа», — уточнила Обозная.

В начале сентября ЦГБ уже получила отечественную вакцину против гриппа «Совигрипп». Кампания по иммунизации уже началась. Прививку можно делать малышам с шести месяцев. Единственное противопоказание — аллергия на белок куриного яйца.

Всего в этом году врачи Ноябрьской ЦГБ планируют привить 42 тысячи горожан, из них 20 тысяч — дети.