«Я разрешаю ребенку писать на улице и не стыжусь этого»: колонка мамы

Многодетная мама — о том, что заставило ее изменить своим принципам.

Когда занятая мама собирает детей на прогулку, за минуту до выхода или по дороге к детской площадке, дети непременно начинают капризничать и проситься в туалет. Опытные мамы знают, что, забежав «на минуточку» домой, вы уже вряд ли вернетесь на улицу, так как вас захватит миллион дел (стирка, готовка и далее по списку). Что же делать в таком случае?

Эшли Уилкенинг — многодетная мама, колумнист портала Mom.me рассказала, как справляется с этой ситуацией. «Летидор» делится переводом ее истории.

Я совершила немыслимое. Многие родители смотрели бы на меня косо, если бы узнали об этом: я позволила своему ребенку пописать в общественном месте. Горжусь ли я своим поступком? Вряд ли. Но и не жалею о нем.

До того, как вы начнете меня осуждать, поставьте себя на мое место. В жизни случается всякое, и у меня был особенно трудный день. Я просто сделала то единственное, что могла сделать в тот момент.

Я весь день сидела дома с тремя детьми, каждому из которых нет и четырех лет (младшему 2 недели). Мы сходили с ума от усталости и духоты, нам было необходимо выйти, отвлечься, подышать воздухом, и я решила отправиться со своим выводком в парк.

Последние месяцы были чрезвычайно сложными для меня: беременность была непростая, и мне приходилось много времени проводить дома.

Итак мы наметили поход в парк.

В перерыве между кормлениями детей и их дневным сном я собралась с духом и вышла на улицу.

Даже подготовка к прогулке с тремя детьми может занять целый час, но мы все-таки выбрались. К моменту закрытия двери я уже чувствовала себя как выжатый лимон.

Выйдя с малышами на улицу, я то и дело хотела развернуться и пойти обратно: мне пришлось набраться терпения и решимости, чтобы не сделать этого.

Не успели мы сделать и двух шагов по парку, как мой сын начал проситься на горшок.

Я понимала, что если мы вернемся, то останемся дома на весь день. Как только мы перешагнем порог, сразу появится много дел: нужно будет приготовить обед, уложить детей спать и так далее…

То, что я наконец вышла на улицу, означало для меня нечто особенное, словно начало новой жизни. К слову, начать заново нормально жить — хотя бы гулять — я уже и не надеялась.

Я будто бы застряла во всевозможных семейных делах, не имея возможности уйти на «переменку».

Так что решение проблемы нашлось сразу. Как только ребенок захотел на горшок, я повела его в ближайшие кусты. Два моих сына постарше хихикали. И я, кстати, тоже не могла сдержать смеха. Тем не менее ничего страшного не произошло: чуть позже все спокойно продолжили гулять и играть.

Когда мы собирались уходить из парка, я увидела, как другая мама тоже повела своего ребенка в сторонку, в направлении кустов.

До этого момента я была из тех мам, которые регулярно выражали свое негодование по поводу подобных ситуаций.

У меня в голове был целый список вещей, которые я обещала себе не допускать в воспитании ребенка.

Что будет дальше? Стала ли я хуже от того, что позволила себе такое? Во-первых, мой ребенок не будет писать в общественных местах постоянно. Но когда обстоятельства вынуждают вас сделать это, почему бы и нет?

Эта ситуация будто бы освободила меня от табу, которые общество обычно накладывает на подобные вещи, и от запретов, которые я сама себе придумала.

Я не идеальная мама, но и воспитание — не такая простая вещь, чтобы оставаться ангелом в этом круговороте событий.

Я делаю все для того, чтобы быть хорошим родителем.

И если я отвела ребенка в кусты вместо того, чтобы поехать домой (и, вероятно, остаться там до следующего дня или даже следующей недели), это значит, что день прошел хорошо. Мы не сидели дома, а провели время вместе, а я не ругала ребенка за проявление его естественных потребностей.

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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