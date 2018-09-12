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В России выросло число страдающих ожирением детей
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В России выросло число страдающих ожирением детей 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
За четыре года число детей, страдающих ожирением, выросло на 12%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, с которыми ознакомился портал Москва 24.
Согласно статистике ведомства, в 2014 году на 100 тысяч детского населения страны приходилось 1108,4 случая заболевания, в 2017 году этот показатель достигал 1258,9 случая.
Больше всего детей с таким диагнозом зарегистрировано в Северо-Западном федеральном округе — 1523,1 случая на 100 тысяч детского населения региона, меньше всего в Северо-Кавказском федеральном округе — 598 случая.
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