В России выросло число страдающих ожирением детей

За четыре года число детей, страдающих ожирением, выросло на 12%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России , с которыми ознакомился портал Москва 24.

Согласно статистике ведомства, в 2014 году на 100 тысяч детского населения страны приходилось 1108,4 случая заболевания, в 2017 году этот показатель достигал 1258,9 случая.

Больше всего детей с таким диагнозом зарегистрировано в Северо-Западном федеральном округе — 1523,1 случая на 100 тысяч детского населения региона, меньше всего в Северо-Кавказском федеральном округе — 598 случая.