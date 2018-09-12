В Госдуме предлагают запретить продавать сладости детям до 14 лет

Чтобы снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения в Госдуме предлагают запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. 12 сентября соответствующее обращение (текст есть в распоряжении портала Москва 24) на имя главы Минздрава Вероники Скворцовой планирует направить депутат Виталий Милонов

Также парламентарий выступает с инициативой обязать продавцов и производителей газировки, шоколадных батончиков и прочих изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию предупреждающими надписями о последствиях чрезмерного употребления сладкого, по аналогии с табачной продукцией и алкоголем.

В документе отмечается, что в последние годы избыточный вес стал одним из самых распространенных недугов среди несовершеннолетних. По мнению автора обращения, даже если мамы и папы хорошо следят за рационом своих детей дома, то практически невозможно контролировать, что покупает ребенок на прогулке или, возвращаясь из школы домой.

"В своей любви к такой «еде» дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят все, что им дают родители не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке. Когда дети на улице уплетают третью шоколадку, рядом нет строгого учителя или заботливого родителя, который объяснит вредность такого рациона для растущего организма", — утверждает депутат.

Полный перечень запрещенных продуктов должны определить специалисты по здоровому питанию, считает Виталий Милонов.