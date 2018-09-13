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В Новосибирске обещают ликвидировать дефицит вакцины от полиомиелита
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В Новосибирске обещают ликвидировать дефицит вакцины от полиомиелита 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Фото: ngs.ru
НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новая партия вакцины от полиомиелита поступит в Новосибирскую область в ближайшее время, дефицит этой вакцины носит временный характер. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства после появившейся информации об отсутствии в детских поликлиниках полиомиелитной вакцины.
"Поставка инактивированной полиомиелитной вакцины ожидается в ближайшее время. По информации Министерства здравоохранения РФ, поставщик проинформирован о необходимости первоочередных поставках оставшейся части вакцины в Новосибирскую область. По мере поступления иммунобиологический препарат будет незамедлительно распределен во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию детей", — сообщили в пресс-службе.
В региональном Минздраве уточнили, что дефицит этой вакцины отмечается не только в Новосибирской области: по словам медиков, это происходит в целом по стране в том числе «из-за перехода на данную вакцину во всем мире в рамках реализации Глобального плана Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита». В ведомстве говорят, что на этот год Новосибирская область заявила о необходимости получить 85 тыс. доз инактивированной полиомиелитной вакцины, но в феврале в регион поставили только 20 тыс. доз, что составило 23,5% от плана.
Полиомиелит — опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном, фекально-оральным путем или через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания). В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.
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