Ещё
В Новосибирске закончилась вакцина от болезни, смертельно опасной для малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новосибирске закончилась вакцина от болезни, смертельно опасной для малышей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская область потратила всю вакцину от полиомиелита на 2018 год, однако в министерстве здравоохранения заверили, что опасность детям не грозит.
«В настоящее время инактивированная полиомиелитная вакцина, поступившая в этом году, израсходована, но её очередная поставка ожидается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального минздрава.
В ведомстве объяснили, что вакцину поставляет в регион федеральный Минздрав — лекарство прибыло не в полном объёме, которую указало в заявке новосибирское министерство.
«Эта ситуация отражается лишь на том, что нарушается график иммунизации», — добавили в пресс-службе минздрава Новосибирской области.
По данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит — заболевание, которое поражает нервную систему и может вызвать паралич или даже смерть всего за несколько часов. Полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до 5 лет — болезнь можно предотвратить только с помощью иммунизации, напомнили в ВОЗ.
Осенью прошлого года родители уже жаловались НГС, что в новосибирских медицинских организациях закончилась вакцина от полиомиелита — власти рассказали, что ситуация сложилась «из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины».
Сейчас в Новосибирской области также началась вакцинопрофилактика от гриппа — в этом году врачи запланировали привить более 1,4 миллиона человек.
ngs.ru: последние новости
«Моя дочь спала на полу»: сибирячка потребовала проверить детский сад на Плющихинском Видео: две сотни жителей Новосибирска хором спели песню Басты На левом берегу открылась бесплатная мини-больница для подростков, которые не могут ходить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир12
Футболка, создающая грудь «из ничего»4
«Я не заставляла ее рожать»5
Вещи, которые приносят беду13
Летучая сразила экстремальным декольте38
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение