В Новосибирске закончилась вакцина от болезни, смертельно опасной для малышей

Новосибирская область потратила всю вакцину от полиомиелита на 2018 год, однако в министерстве здравоохранения заверили, что опасность детям не грозит.

«В настоящее время инактивированная полиомиелитная вакцина, поступившая в этом году, израсходована, но её очередная поставка ожидается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве объяснили, что вакцину поставляет в регион федеральный Минздрав — лекарство прибыло не в полном объёме, которую указало в заявке новосибирское министерство.

«Эта ситуация отражается лишь на том, что нарушается график иммунизации», — добавили в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

По данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит — заболевание, которое поражает нервную систему и может вызвать паралич или даже смерть всего за несколько часов. Полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до 5 лет — болезнь можно предотвратить только с помощью иммунизации, напомнили в ВОЗ

Осенью прошлого года родители уже жаловались НГС, что в новосибирских медицинских организациях закончилась вакцина от полиомиелита — власти рассказали, что ситуация сложилась «из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины».

Сейчас в Новосибирской области также началась вакцинопрофилактика от гриппа — в этом году врачи запланировали привить более 1,4 миллиона человек.