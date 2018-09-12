Китайская компания Xiaomi презентовала «поводок» для детей

Китайская компания Xiaomi представила на своей онлайн-площадке Youpin своеобразный «поводок» для детей. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, оригинальное устройство называется Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet и может растягиваться до двух метров. Оно представляет собой два браслета, соединенных пружинистым тросом, который невозможно перерезать. Застежка на нем не дает ребенку ослабить браслет. Пряжку нельзя и расстегнуть, поскольку она оснащена замком. Стоимость необычного изобретения — около восьми долларов.