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Китайская компания Xiaomi презентовала «поводок» для детей
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Китайская компания Xiaomi презентовала «поводок» для детей 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Китайская компания Xiaomi представила на своей онлайн-площадке Youpin своеобразный «поводок» для детей. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, оригинальное устройство называется Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet и может растягиваться до двух метров. Оно представляет собой два браслета, соединенных пружинистым тросом, который невозможно перерезать. Застежка на нем не дает ребенку ослабить браслет. Пряжку нельзя и расстегнуть, поскольку она оснащена замком. Стоимость необычного изобретения — около восьми долларов.
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