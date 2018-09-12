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В продажу поступили поводки для детей
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В продажу поступили поводки для детей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Китайский производитель Xiaomi выпустил новый необычный товар — поводок для детей.
Отметим, что в настоящее время продукт был выставлен на продажу на онлайн-площадке Youpin, которая принадлежит Xiaomi.
Гаджет под названием Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet представляет собой так называемые вожжи для детей, благодаря которым ребенок не потеряется во время прогулки.
По информации производителя, Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet — это два браслета, соединенных тросом в виде пружины, которая растягивается до двух метров. Стержень из нержавеющей стали, который находится внутри прозрачной оболочки, почти невозможно перерезать. Также известно, что пряжка на браслете оснащена замком, а ключ расположен на стороне родителя.
Как стало известно, стоимость гаджета оценивается в восемь долларов.
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