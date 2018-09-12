В продажу поступили поводки для детей

Китайский производитель Xiaomi выпустил новый необычный товар — поводок для детей.

Отметим, что в настоящее время продукт был выставлен на продажу на онлайн-площадке Youpin, которая принадлежит Xiaomi.

Гаджет под названием Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet представляет собой так называемые вожжи для детей, благодаря которым ребенок не потеряется во время прогулки.

По информации производителя, Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet — это два браслета, соединенных тросом в виде пружины, которая растягивается до двух метров. Стержень из нержавеющей стали, который находится внутри прозрачной оболочки, почти невозможно перерезать. Также известно, что пряжка на браслете оснащена замком, а ключ расположен на стороне родителя.

Как стало известно, стоимость гаджета оценивается в восемь долларов.