Андрияка: семейное творчество нужно всем детям, кем бы они ни стали в жизни

26-29 октября в Москве состоится IV Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». По традиции спектакли фестиваля проходят на сцене Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки . Насколько семейное творчество важно для развития детей? Стоит ли огорчаться, если способный ребенок не стал продолжать творческую карьеру во взрослой жизни? Об этом корреспонденту проекта «Социальный навигатор » МИА «Россия Сегодня» рассказал народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка.

— Сергей Николаевич, не все дети, которые играют в семейных театрах, в будущем станут в творчестве профессионалами. Наверное, это можно сказать и об учащихся вашей академии?

— Конечно.

— Считаете ли вы неудачей, если ваш выпускник не поступил в художественный вуз, а выбрал себе другую какую-то дорогу в жизни?

— Наоборот, я это считаю большой удачей. Людей с настоящим призванием к творческой профессии — единицы. Когда молодой человек выбирает этот путь по ошибке, или, чаще, по настоянию родителей, которые требуют от него идти в профессиональном образовании до конца, это нередко заканчивается очень печально.

Когда-то у меня был сосед по мастерской — прекрасный человек, его уже, к сожалению, нет в живых. Его отец был крупнейшим художником-иллюстратором, мама была музыкантом, и они хотели, чтобы их сын непременно был художником. Они его отдали в Суриковскую школу, он ее кое-как окончил, но в Суриковский институт уже не поступил, окончил полиграфический.

А душа у моего соседа всю его жизнь лежала к железным дорогам. Для него паровозы и всё, что было связано с железнодорожной техникой, были самым-самым. Он мог плакать от умиления после поездки на паровозе и любил рассказывать мне, как это всё происходит. В нем, к сожалению, умерло его призвание, он мог бы стать машинистом или инженером, но не стал, и всю жизнь страдал от этого.

Поэтому я считаю, что в профессиональное искусство люди должны идти только по призванию. На мой взгляд, такое призвание есть лишь у небольшого процента людей, и вычленить и отделить этот процент очень трудно.

То же самое относится и к ребятам, которые занимаются в семейных театрах. Можно заниматься тем, что вас развивает, получать удовольствие, при этом нет абсолютно никакой необходимости идти до конца и становиться профессионалами. Ваше творчество все равно никуда не исчезнет, и вы сможете передать его детям и внукам.

— Был ли в вашем детстве опыт подобного семейного творчества?

— Именно в таком виде — нет. Но семейное творчество мне знакомо.

До того, как я начал рисовать, писать акварелью, я лепил из пластилина. Первым учителем творчества для меня была мама, хотя она была не художником, а преподавателем иностранного языка.

Она давала мне очень интересные задания, например: «Семья медведей (которых я вылепил из пластилина) едет на дачу. Что им надо взять с собой?». В советское время на дачу, где не было ни воды, ни электричества, мы брали с собой, по-моему, все, что можно, вплоть до холодильника. Поэтому я вылепливал всякие нужные мелкие бытовые предметы, включая даже продукты, которые клал в пластилиновый холодильник.

В другой раз мама говорила: «Представь, как будто мы пошли искать в лес грибы». Ведь мы на самом деле очень любили их собирать.

Отец в то время преподавал в Суриковской школе, он много работал и приходил по вечерам, когда я уже спал, а уходил очень рано, и я его видел мало. Но в наших творческих играх вся семья была вместе — то медведи идут в театр, то еще куда-то…

— Насколько важно художественное воспитание ребенка для формирования его духовно-нравственных ценностей, для общего развития?

— Формирование ценностей человека начинается буквально с момента его рождения. Какую музыку слушает мама, что она читает, какие эстетические эмоции ее переполняют, чем она наполнена? Конечно, для малыша очень важно всё, что он видит и слышит. И художественное воспитание становится частью его личности.

— Фестиваль семейных театров, в том числе, развивает связь поколений. Что для вас значат семейные традиции?

— Мы живем, подражая своим близким и своему окружению, а воспринятый и усвоенный опыт мы передаем как эстафету своим детям и внукам. И от того, каков переданный нами опыт, во многом зависит наше будущее.

Бог дал человеку дар видеть и слышать красоту. Это одно из тех удивительных сокровищ, которым может обладать абсолютно любой человек. Но если человек не захочет развивать в себе этот дар, то он будет иметь зрение, но не видеть, иметь слух, но не слышать.

Если человек не понимает и не хочет понимать хорошую музыку, литературу и живопись, он не сможет наполнить духовным содержанием своих детей.

Иногда так складываются обстоятельства, что у родителей нет возможности учить ребенка музыке или водить его в театр, в музей. Но если такая возможность есть, нужно ей пользоваться. Здесь важны и совместные занятия семейным театром, и походы на концерты и в музеи, и чтение вслух хорошей классической литературы. Это всё прекрасные вещи, которые развивают человека и дают ему духовное наполнение.

— Фестиваль семейных театров проходит в стенах вашей академии уже не первый год. Как вы относитесь к таким мероприятиям?

— Я отношусь к ним очень хорошо. Мы знаем, что во многих семьях большую часть времени взрослые заняты своим делом и уделяют детям недостаточно внимания. А семейный театр дает возможность всем членам семьи вместе участвовать в очень хорошем деле. Родители и дети выбирают произведение для постановки, распределяют и разучивают роли, шьют костюмы, репетируют, и все это делают сообща. Во-первых, это помогает объединению членов семьи, а, во-вторых, дает импульс их творческому и культурному развитию. Это прекрасное дело!