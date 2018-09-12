6 признаков хорошей няни, проверенных на личном опыте: история одной мамы

В редакцию «Летидора» пришло письмо от нашей читательницы с историей поиска няни. Уверены, этот личный опыт будет полезен многим мамам.

Наталья Кузьменко , работающая мама, основатель онлайн-школы презентаций и самопрезентаций Presentology, рассказывает, на что следует обратить внимание при выборе няни для своего ребенка.

Наталья Кузьменко

— А как вы будете приучать Владу к горшку?

— Буду высаживать регулярно.

— А если она будет сопротивляться, возмущаться?

— Ничего страшного, покричит немного, через месяц уже будет ходить на горшок.

На этом я попрощалась с первой няней. Ее мне рекомендовали близкие знакомые, у которых она успешно проработала больше 7 лет. Но в нашей семье такие методы не применяются.

Когда Владе исполнилось 1,5 года, встал вопрос по поиску няни. К этому моменту я уже полгода работала удаленно. Предложение выйти на 2-3 дня в неделю меня порадовало. Но время на поиски помощницы было сильно ограничено — всего две недели на то, чтобы найти, привыкнуть и выйти. Сейчас я бы сказала, что это невозможно. А тогда — давай, попробуем.

— А где кубики с буквами? А что, у вас нет географической карты?

— А надо в 1,5 года?

— Конечно, уже пора.

Это мне прямо с порога сообщила следующая няня. Она была из агентства, с педагогическим образованием, большим опытом работы, в «анамнезе» у нее были известные московские семьи.

Мое самолюбие, наверное, тешил бы тот факт, что у меня работает няня того самого продюсера нашумевшего мюзикла. Но психика ребенка 1,5 лет для меня была важнее. Учить ее буквам в ближайшие два года в мои планы не входило.

В этот день я разделила всех нянь на две категории: педагоги и мамины помощницы.

Это мои личные категории, которые помогли мне продвинуться в поиске.

• Няни-педагогимогут не иметь педагогического образования, но вся их деятельность направлена на обучение и развитие ребенка. Они имеют свое четкое педагогическое мнение по каждому вопросу и транслируют его тебе при каждой возможности.

• Няни-помощницыбудут играть, петь, разговаривать с ребенком, могут помочь по дому и приготовить еду. Заметьте, я не говорю о стоимости услуг. У няни-помощницы она может быть выше, чем у няни-педагога просто потому, что объем ее обязанностей больше. И, наоборот, няня-педагог может попросить довольно приличную сумму за запись в резюме о пройденных курсах и обучениях. И будет права.

Но меня волновал вопрос комфорта, моего и ребенка. А мой комфорт заключался в том, чтобы вечером после работы увидеть улыбающуюся дочку. Чтобы она весь день гуляла в парке, притащила с улицы желтые листья, палки, желуди, смастерила вместе с няней домик и дарила его мне с горящими глазами. А на плите стоял бы горячий ужин. Влада должна спать ежедневно по 2-3 часа — за это время приготовить простейший ужин для нашей семьи можно без проблем.

— А почему вы так часто меняли место работы? Трижды за последний год?

— Ой, вы знаете, во всех семьях была такая неблагоприятная обстановка. В одной мать пила, а в другой била детей.

Почему-то оказаться четвертой семьей за год у этой няни мне не захотелось.

Следующая няня была прекрасной молодой студенткой, очень улыбчивой, доброй. Даже на фото в резюме у нее светились глаза. Но разум победил, я не решилась доверить свое полуторагодовалое сокровище девочке, которая только-только сама начинает жить.

А еще одна няня была взрослая, такая няня-бабушка. У меня очень послушный ребенок. Но иногда и у нее бывают истерики, приступы непослушания. Надо взять ее на ручки, пожалеть и отнести домой. Этой няне было бы физически тяжело.

Два дня осталось до предполагаемого выхода на работу. Я уже думала, что придется отказаться от этого предложения.

Звонок, еще одна кандидатка:

— Я приеду к вам, но можно с мамой. Я в Москве несколько дней, могу заблудиться.

— С мамой так с мамой. Мы будем гулять в парке, приходите.

Через пару часов мы уже встретились. Молодая женщина сразу присела и познакомилась с Владой. Мы пошли в парк, я с мамой предполагаемой няни, а Влада со Светой (няней).

Влада и няня шли по осеннему парку, собирали листья. Я по пути узнавала у Люды (мамы няни), как они меня нашли. Оказывается, что через пятые руки мой пост на фейсбуке дошел до нее, а она уже предложила эту работу своей дочери.

На мой стандартный вопрос о горшке Света ответила: «А как вы хотите?»

Этим ответом она сразу вырвалась вперед среди всех претендентов на должность няни моего чудесного ребенка.

Да, как я хочу! Ни одна из них этого вопроса не задала.

Оказалось, что у Светы нет опыта работы няней, зато она была нянечкой в детском саду. Для нее, как и для меня, важно соблюдение режима дня. У Светы двое своих детей, и они все вместе очень близки между собой. Я вспомнила одну из приходивших ко мне нянь. На вопрос, есть ли у нее дети, она ответила, что сыну 11 лет, они довольно редко видятся, но ей этого и не надо. Зачем мне такая няня, которая не наладила отношения с собственными детьми?

Я взяла вечер на раздумья. По всем моим параметрам Света идеально подходила на роль няни. Влада была от нее в восторге. Но единственный рекомендатель — ее мама. По жизни мне везет на людей, и я решила довериться себе. Позвонила Свете и пригласила на пробный день.

Муж установил камеру, я попросила подруг в парке наблюдать за Владой и няней.

Но в ночь перед первым днем я рыдала, мне снились кошмары. А история про няню, которая отрубила голову своей воспитаннице и бегала с ней по Москве, сводила с ума. Уже собиралась отказаться от работы, но муж меня поддержал, и я решилась.

Сначала мы были втроем: я, Влада и няня. Никогда не забуду, как я отпускала Владу и Свету гулять в первый раз.

Няня мне сказала: «Мама, успокойся, я сама волнуюсь. Все будет хорошо».

И я поверила. Надо сказать, что Влада легко приняла новые правила, спокойно ела и ложилась спать с няней. Меня это радовало.

Первый день на работе я провела с камерой в обнимку, названивала няне. Все прошло хорошо. Еще какое-то время я часто включала камеру, когда приходила домой, всегда расспрашивала Владушу о том, как прошел ее день. Ничего подозрительного не происходило. Моя няня нашлась.

Уже три года каждый будний день к нам приходит наша Мэри Поппинс, быстро наводит порядок, берет уже второго моего ребенка (Влада ходит в сад) и бежит в парк, ходить по осенней листве, обсуждать все, что видит вокруг.

Теперь я точно понимаю, какой должна быть няня. Она должна быть такой, как наша.

Признаки хорошей няни (некоторые из них, к сожалению, сразу не разглядишь):

У няни хорошие отношения со своими детьми. А самое главное — у ее детей хорошие отношения между собой (для начала можно просто задать вопрос о семье);

Няня четко разделяет понятия «работа» и «дом». Она не пытается привязать к себе ребенка. В отсутствие родителей она всегда про них говорит, рассказывает, как они любят ребенка (это можно увидеть и услышать на камере);

Няня не дает советов, если о них не просят. Мой вопрос с горшком сразу отсеял всезнающих нянь;

Няня не лезет в семью. Иногда могу разозлиться на мужа и вслух высказать недовольство. В этот момент Света резко куда-то испаряется. Не знаю, как этот критерий отследить на моменте знакомства. Может, сразу попробовать рассказать историю про ссору с мужем и посмотреть на реакцию кандидата;

Для няни слова родителей — это закон. Если нельзя мультики и конфеты, значит, няня выполняет эти запреты и транслирует их ребенку от себя. Даже если сама считает, что детский организм не может и дня прожить без конфеты. Продолжением этого признака является жизнь по правилам семьи. Мы много гуляем, не кутаем детей, выключаем дома отопление. Няня потеплее одевается и идет гулять в любую погоду.

А что же с обучением? Во времена моего детства на все медицинские вопросы отвечала Большая медицинская энциклопедия, а в педагогике ориентировались на опыт мам и бабушек. Сейчас нам доступна практически любая информация. Мы покупаем развивающие книги, в которых четко описана роль обучающего человека (и педагогом быть не надо). Мы читаем книги Гиппенрейтер и Петрановской, обсуждаем их с няней. Я рассказываю ей все новое, о чем прочла в статье или интернете.

Я не психолог, я просто мама, которой повезло найти своего человека. Но критерии хорошей няни обязательно пригодятся любой маме при поиске своей Мэри Поппинс.

И да, знаю, что Света будет читать эту статью. Большое тебе спасибо!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!