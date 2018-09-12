Ещё
6 признаков хорошей няни, проверенных на личном опыте: история одной мамы
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 признаков хорошей няни, проверенных на личном опыте: история одной мамы 

Letidor.ru 45 минут назад
Фото: Letidor.ru
В редакцию «Летидора» пришло письмо от нашей читательницы с историей поиска няни. Уверены, этот личный опыт будет полезен многим мамам.
Наталья Кузьменко, работающая мама, основатель онлайн-школы презентаций и самопрезентаций Presentology, рассказывает, на что следует обратить внимание при выборе няни для своего ребенка.
Наталья Кузьменко
— А как вы будете приучать Владу к горшку?
— Буду высаживать регулярно.
— А если она будет сопротивляться, возмущаться?
— Ничего страшного, покричит немного, через месяц уже будет ходить на горшок.
На этом я попрощалась с первой няней. Ее мне рекомендовали близкие знакомые, у которых она успешно проработала больше 7 лет. Но в нашей семье такие методы не применяются.
Когда Владе исполнилось 1,5 года, встал вопрос по поиску няни. К этому моменту я уже полгода работала удаленно. Предложение выйти на 2-3 дня в неделю меня порадовало. Но время на поиски помощницы было сильно ограничено — всего две недели на то, чтобы найти, привыкнуть и выйти. Сейчас я бы сказала, что это невозможно. А тогда — давай, попробуем.
— А где кубики с буквами? А что, у вас нет географической карты?
— А надо в 1,5 года?
— Конечно, уже пора.
Это мне прямо с порога сообщила следующая няня. Она была из агентства, с педагогическим образованием, большим опытом работы, в «анамнезе» у нее были известные московские семьи.
Мое самолюбие, наверное, тешил бы тот факт, что у меня работает няня того самого продюсера нашумевшего мюзикла. Но психика ребенка 1,5 лет для меня была важнее. Учить ее буквам в ближайшие два года в мои планы не входило.
В этот день я разделила всех нянь на две категории: педагоги и мамины помощницы.
Это мои личные категории, которые помогли мне продвинуться в поиске.
• Няни-педагогимогут не иметь педагогического образования, но вся их деятельность направлена на обучение и развитие ребенка. Они имеют свое четкое педагогическое мнение по каждому вопросу и транслируют его тебе при каждой возможности.
• Няни-помощницыбудут играть, петь, разговаривать с ребенком, могут помочь по дому и приготовить еду. Заметьте, я не говорю о стоимости услуг. У няни-помощницы она может быть выше, чем у няни-педагога просто потому, что объем ее обязанностей больше. И, наоборот, няня-педагог может попросить довольно приличную сумму за запись в резюме о пройденных курсах и обучениях. И будет права.
Но меня волновал вопрос комфорта, моего и ребенка. А мой комфорт заключался в том, чтобы вечером после работы увидеть улыбающуюся дочку. Чтобы она весь день гуляла в парке, притащила с улицы желтые листья, палки, желуди, смастерила вместе с няней домик и дарила его мне с горящими глазами. А на плите стоял бы горячий ужин. Влада должна спать ежедневно по 2-3 часа — за это время приготовить простейший ужин для нашей семьи можно без проблем.
— А почему вы так часто меняли место работы? Трижды за последний год?
— Ой, вы знаете, во всех семьях была такая неблагоприятная обстановка. В одной мать пила, а в другой била детей.
Почему-то оказаться четвертой семьей за год у этой няни мне не захотелось.
Следующая няня была прекрасной молодой студенткой, очень улыбчивой, доброй. Даже на фото в резюме у нее светились глаза. Но разум победил, я не решилась доверить свое полуторагодовалое сокровище девочке, которая только-только сама начинает жить.
А еще одна няня была взрослая, такая няня-бабушка. У меня очень послушный ребенок. Но иногда и у нее бывают истерики, приступы непослушания. Надо взять ее на ручки, пожалеть и отнести домой. Этой няне было бы физически тяжело.
Два дня осталось до предполагаемого выхода на работу. Я уже думала, что придется отказаться от этого предложения.
Звонок, еще одна кандидатка:
— Я приеду к вам, но можно с мамой. Я в Москве несколько дней, могу заблудиться.
— С мамой так с мамой. Мы будем гулять в парке, приходите.
Через пару часов мы уже встретились. Молодая женщина сразу присела и познакомилась с Владой. Мы пошли в парк, я с мамой предполагаемой няни, а Влада со Светой (няней).
Влада и няня шли по осеннему парку, собирали листья. Я по пути узнавала у Люды (мамы няни), как они меня нашли. Оказывается, что через пятые руки мой пост на фейсбуке дошел до нее, а она уже предложила эту работу своей дочери.
На мой стандартный вопрос о горшке Света ответила: «А как вы хотите?»
Этим ответом она сразу вырвалась вперед среди всех претендентов на должность няни моего чудесного ребенка.
Да, как я хочу! Ни одна из них этого вопроса не задала.
Оказалось, что у Светы нет опыта работы няней, зато она была нянечкой в детском саду. Для нее, как и для меня, важно соблюдение режима дня. У Светы двое своих детей, и они все вместе очень близки между собой. Я вспомнила одну из приходивших ко мне нянь. На вопрос, есть ли у нее дети, она ответила, что сыну 11 лет, они довольно редко видятся, но ей этого и не надо. Зачем мне такая няня, которая не наладила отношения с собственными детьми?
Я взяла вечер на раздумья. По всем моим параметрам Света идеально подходила на роль няни. Влада была от нее в восторге. Но единственный рекомендатель — ее мама. По жизни мне везет на людей, и я решила довериться себе. Позвонила Свете и пригласила на пробный день.
Муж установил камеру, я попросила подруг в парке наблюдать за Владой и няней.
Но в ночь перед первым днем я рыдала, мне снились кошмары. А история про няню, которая отрубила голову своей воспитаннице и бегала с ней по Москве, сводила с ума. Уже собиралась отказаться от работы, но муж меня поддержал, и я решилась.
Сначала мы были втроем: я, Влада и няня. Никогда не забуду, как я отпускала Владу и Свету гулять в первый раз.
Няня мне сказала: «Мама, успокойся, я сама волнуюсь. Все будет хорошо».
И я поверила. Надо сказать, что Влада легко приняла новые правила, спокойно ела и ложилась спать с няней. Меня это радовало.
Первый день на работе я провела с камерой в обнимку, названивала няне. Все прошло хорошо. Еще какое-то время я часто включала камеру, когда приходила домой, всегда расспрашивала Владушу о том, как прошел ее день. Ничего подозрительного не происходило. Моя няня нашлась.
Уже три года каждый будний день к нам приходит наша Мэри Поппинс, быстро наводит порядок, берет уже второго моего ребенка (Влада ходит в сад) и бежит в парк, ходить по осенней листве, обсуждать все, что видит вокруг.
Теперь я точно понимаю, какой должна быть няня. Она должна быть такой, как наша.
Признаки хорошей няни (некоторые из них, к сожалению, сразу не разглядишь):
У няни хорошие отношения со своими детьми. А самое главное — у ее детей хорошие отношения между собой (для начала можно просто задать вопрос о семье);
Няня четко разделяет понятия «работа» и «дом». Она не пытается привязать к себе ребенка. В отсутствие родителей она всегда про них говорит, рассказывает, как они любят ребенка (это можно увидеть и услышать на камере);
Няня не дает советов, если о них не просят. Мой вопрос с горшком сразу отсеял всезнающих нянь;
Няня не лезет в семью. Иногда могу разозлиться на мужа и вслух высказать недовольство. В этот момент Света резко куда-то испаряется. Не знаю, как этот критерий отследить на моменте знакомства. Может, сразу попробовать рассказать историю про ссору с мужем и посмотреть на реакцию кандидата;
Для няни слова родителей — это закон. Если нельзя мультики и конфеты, значит, няня выполняет эти запреты и транслирует их ребенку от себя. Даже если сама считает, что детский организм не может и дня прожить без конфеты. Продолжением этого признака является жизнь по правилам семьи. Мы много гуляем, не кутаем детей, выключаем дома отопление. Няня потеплее одевается и идет гулять в любую погоду.
А что же с обучением? Во времена моего детства на все медицинские вопросы отвечала Большая медицинская энциклопедия, а в педагогике ориентировались на опыт мам и бабушек. Сейчас нам доступна практически любая информация. Мы покупаем развивающие книги, в которых четко описана роль обучающего человека (и педагогом быть не надо). Мы читаем книги Гиппенрейтер и Петрановской, обсуждаем их с няней. Я рассказываю ей все новое, о чем прочла в статье или интернете.
Я не психолог, я просто мама, которой повезло найти своего человека. Но критерии хорошей няни обязательно пригодятся любой маме при поиске своей Мэри Поппинс.
И да, знаю, что Света будет читать эту статью. Большое тебе спасибо!
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
«Я разрешаю ребенку писать на улице и не стыжусь этого»: колонка мамы 5 семейных установок, которые только усугубят подростковый кризис у ребенка Недетские страсти, или Как моя дочка хотела стать моделью: колонка мамы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир12
Футболка, создающая грудь «из ничего»4
Вещи, которые приносят беду13
«Я не заставляла ее рожать»5
Летучая сразила экстремальным декольте38
Новости партнеров
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение