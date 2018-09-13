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В Воронежскую область поступила вакцина от полиомиелита
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В Воронежскую область поступила вакцина от полиомиелита 

Вести Воронеж + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В ближайшее время также будет возможно привиться от гриппа.
В медицинских учреждениях региона вакцина от полиомиелита появится до конца недели. В регион пришло более 10 тыс. доз. О задержке вакцины стало известно в августе. Причём, проблема с поставками возникает не в первый раз. Аналогичная ситуация возникала и в прошлом году. В департаменте здравоохранения уверяют, что на эпидемиологической обстановке это отразится не должно. Между тем, в ближайшее время также будет возможно привиться от гриппа. Для профилактики заболевания в больницы поступили 300 тыс. доз вакцин для взрослых или около 100 тыс. — для детей.
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