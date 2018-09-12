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Детские больницы Зауралья получат 92 миллиона рублей на электрокардиографы и аппараты УЗИ
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Детские больницы Зауралья получат 92 миллиона рублей на электрокардиографы и аппараты УЗИ 

45.ru 34 минуты назад
Фото: 45.ru
Новое медицинское оборудование получат 17 районных больниц
В этом году зауральские детские больницы получат на укрепление материально-технической базы 92,6 миллиона рублей. Их них более 81 миллиона — это средства федерального бюджета. Из областного бюджета будет выделено 6,5 миллионов рублей.
— Средства пойдут на покупку аппаратов УЗИ, электрокардиографов, офтальмологического и другого оборудования для 17 центральных районных больниц, Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста и Курганской детской поликлиники, — сообщает пресс-служба губернатора.
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