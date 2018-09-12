Полицейские Удмуртии нашли пропавшего школьника

В Камбарском районе Удмуртии полицейским удалось найти пропавшего 5-классника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

11-летний мальчик днем ушел из школы, но дома так и не появился. Около 22:00 мама ребенка обратилась в дежурную часть отделения МВД России по Камбарскому району.

Полицейские сразу вышли на поиски ребенка, обследовали места скопления молодежи, жилые дома. Утром мальчика нашли в центре города Камбарки.

В настоящее время пятиклассник возвращен родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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