Полицейские Удмуртии нашли пропавшего школьника 

В Камбарском районе Удмуртии полицейским удалось найти пропавшего 5-классника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
11-летний мальчик днем ушел из школы, но дома так и не появился. Около 22:00 мама ребенка обратилась в дежурную часть отделения МВД России по Камбарскому району.
Полицейские сразу вышли на поиски ребенка, обследовали места скопления молодежи, жилые дома. Утром мальчика нашли в центре города Камбарки.
В настоящее время пятиклассник возвращен родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Телеканал Диалоги о рыбалке снял репортаж в Удмуртии
Съемочная группа Ревизорро попробовала пельмени в Ижевске