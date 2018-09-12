Подросток хамит и наглеет: что делать

Редакция Chips Journal продолжает разговор с подростковыми психологами центра «Точка» Марией Завалишиной и Анной Привезенцевой. Теперь говорим о том, как родителям правильно общаться с подростками, готовыми в любой момент встать в оппозицию.

Какую позицию занимать по отношению к детям, которые стремятся нарушать запреты и ведут себя вызывающе: воспитатель или друг?

Мария: Родитель, конечно, не друг. Друзья у ребенка есть, у них другая функция и другие отношения. А позиция родителя предполагает и введение ограничений, и выстраивание границ.

Анна: Родитель отвечает за ребенка юридически и делает все для его благополучия. Но нужно понимать, что ответственность родителя тоже имеет свои пределы, она не безгранична. Контролировать человек может только то, что принадлежит лично ему: время, тело, чувства, эмоции, мысли. Но контролировать другого человека, в частности подростка, он не может.

Попытки контроля подростка выглядят как насилие и по сути ими и являются. Они должны встречать жесткий отпор со стороны ребенка.

И что же может сделать родитель?

Анна: Он может сказать подростку прямым текстом: я как родитель считаю, что тебе было бы намного полезнее заниматься тем-то и тем-то. Я готов тебе предоставить возможности, готов за тебя заплатить, готов тебя записать, отвезти, поддерживать. Если нужна помощь, могу будить тебя по утрам, ну и так далее. Дальше — твоя ответственность.

Больше родитель, по сути, ничего сделать не может. Чем раньше он избавится от иллюзии, что есть какие-то хитрые методы, которые способны заставить подростка делать то, что он хочет, тем меньше сложностей будет.

А что можно сделать в случае обычного хамства, когда подростки пробуют границы, пытаются задеть родителя, избавиться таким образом от давления или опеки?

Анна: Подростки действительно не знают границ. Соответственно, задача родителя в этой ситуации четко помнить о собственных границах и их соблюдать.

Родитель должен обозначать свою границу ребенку. Достаточно твердо заявить: мне неприятно это слышать, и я не буду продолжать разговор в этом ключе. Четко, твердо и спокойно. Важно не поддерживать этот тон, не опускаться до взаимных пререканий. Можно продолжить разговор, если тон изменится.

Мой ребенок постоянно сидит в интернете и больше ничего не хочет. Что делать?

Давайте обсудим тему «Подросток и друзья». Например, ребенок привел домой толпу других подростков, после вечеринки дома разгром, никто вызывающе не хочет ничего убирать. Что делать?

Анна: Здесь опять же важно обозначить границы. Если родитель пришел с работы, а все уже случилось, ребенок должен понимать, что его за такое поведение ждут санкции. Но договариваться о том, какие именно, нужно заранее. Если это происходит регулярно и без последствий, исправить что-либо трудно.

Мария: Чем раньше родитель начинает заявлять свою родительскую позицию, тем лучше. Если он живет в родительской беспомощности, и такие вещи происходят постоянно, сделать что-то сложно. В пиковой ситуации нет универсальных пилюль.

Нам важно не забывать о том, что сверстники — это самое важное, что есть в жизни подростка. Дети в этом возрасте очень сосредоточены на оценке сверстников. И когда родители вступают в конкуренцию с друзьями, это всегда проигрыш. Единственное, что здесь можно сделать, — это отстаивать свою родительскую позицию и авторитет.

Анна: Повлиять на это невозможно. Если ребенок выбирает какую-то компанию и она ему нравится, то он с ней будет общаться. Задача родителей здесь не вступать в конфронтацию с друзьями. Надо этот момент просто предусмотреть, не говорить «я не хочу, чтобы ты общался с этими людьми». А разговаривать с ребенком: «Мне стало известно, что Вася ворует, и я беспокоюсь за тебя. Хорошо бы, когда он ворует, тебя не было рядом, чтобы ты тоже не оказался в тюрьме». Или, например: «Маша спит со всеми, и я хочу, чтоб ты был осторожен, не вступал с ней в незащищенную сексуальную связь, потому что это может закончиться заболеванием».

Но есть ли какие-то другие способы воздействия: отобрать гаджеты или уменьшить количество карманных денег?

Мария: Для меня лично недопустимо насилие в любой форме. Родители, забирающие гаджеты, — не норма.

Анна: Более того, это просто не работает. Это всегда заканчивается скандалом и тем, что так или иначе гаджеты опять оказываются через какое-то время у подростка.

Мария: Нужно искать свои эффективные способы и лучше всего, когда есть прямая договоренность. Не спущенная сверху, а обсужденная с подростком в диалоге. Последствие за нарушение этой договоренности должно быть очевидным и ясным. Мне кажется, это гораздо более эффективно, чем вероломное наказание.

Как родители должны реагировать на проявление экстремальной самостоятельности: подросток приводит домой девушку и говорит, что она останется ночевать. Или просит отпустить его одного съездить в другой город. Это нужно запрещать? А если ребенку уже 16-17 лет?

Анна. Случаи разные и дети разные. Нет универсального совета. Если родитель чувствует, что он сейчас запретит и это поможет, то пусть запрещает. Но скорее всего, если мы говорим про нормальное подростковое поведение, ребенок скажет «нет». И какой смысл тогда был в этом запрете? Если родитель предполагает такую реакцию ребенка, ему нужно, прежде чем вступить в конфликт, просчитать последствия. Например, сказать: «ты можешь уехать, но тогда я хотел бы знать, где ты будешь находиться. Чтобы ты мне два раза в день писал». Или: «я бы хотел, чтобы ты поехал в компании какого-то определенного человека, которому я доверяю». Или: «я бы хотел, чтобы ты поехал не на месяц, а на неделю».

А в случае с девушкой нужно включить здравый смысл и спросить: «а на что она здесь будет жить?» Это совершенно нормально, сказать: «мой бюджет рассчитан только на тебя, я не должен кормить другого ребенка. Как мы будем решать этот вопрос?»

Мария: Я уверена, что здравый смысл есть внутри каждого родителя и часто родители неправильно реагируют только потому, что находятся в ситуации сильного стресса. Им просто тяжело бывает себя услышать и к себе прислушаться. Но я уверена, что абсолютно каждый родитель знает, как действовать правильно, если немного успокоится. Вот я прямо уверена в этом. Я не встречала других. Как только тревога спадает, каждый родитель всегда сам предлагает самые верные, самые правильные решения.