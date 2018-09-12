«Летим высоко» в Экопарке «Раздолье»

Впервые в Омске 16 сентября в Экопарке «Раздолье» в 12:00 пройдет грандиозный фестиваль детских образовательных и спортивных программ «Летим высоко».

На 3 часа с 12:00 до 15:00 все родители, дети, педагоги погрузятся в увлекательный мир знаний.

Гостей праздника в интересной игровой форме будут знакомить с лучшими программами развития для детей и подростков во всех направлениях: личностного, интеллектуального, эмоционального и физического роста!

Академия развития Интеллекта «Амакидс» и Международная школа развития эмоционального интеллекта «ЭИ Дети» познакомят с уникальными методиками развития интеллекта и творческих способностей. Школа иностранных языков «Джей энд Эс» расскажет о том, как убрать языковые барьеры. С основами предпринимательской деятельности и методами воспитания лидерских качеств маленьких гостей познакомит Бизнес-школа «Поколение лидеров». Футбольная школа «Юниор» расскажет всем об одном из самых популярных видов спорта. А детская школа плавания «Кроль» научит активности и выносливости, быть как «раба в воде». Клуб «Роботрек» представит основы робототехники. А семейный конноспортивный клуб «Глэдис» поведает об особенностями конного спорта.

Экопарк «Раздолье» — настоящий оазис природы в городе — сам по себе оставит незабываемое впечатление! А организованный Экопарком и мастерской детских праздников «АртНово» фестиваль надолго запомнится всем участникам! Информационным спонсором праздника выступает журнал «БЭБИБУМ».

Сотрудники музея Кондратия Белова проведут для гостей Экопарка художественные мастер-классы, а компания «Актив-Медиа» — аэросъемку. На фестивале «Летим высоко» отличное настроение будет поддерживать один из лучших ведущих Омска Михаил Савинков.

Во время знакомства родителей с программами развития для своих детей, юные гости смогут принять участие в интерактивных площадках, флешмобах, весело провести время, играя со сверстниками и аниматорами.

Также в программе праздника запланирована благотворительная ярмарка «Детская душа» с призами и подарками от спонсоров мероприятия. Никто не уйдет с пустыми руками!

Скорее регистрируйтесь по ссылке. Вход свободный.

Адрес: экопарк «Раздолье» (ул. Мира, 112A, корпус 1), тел. : +7 (3812) 20-72-46. Parkrazdolye.ru, группа «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники».

До встречи в Экопарке «Раздолье» 16 сентября в 12:00!