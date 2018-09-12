Кубанские врачи спасли недоношенных двойняшек от слепоты

Краснодар. 12 сентября — Новая Кубань. В городской больнице № 9 на 28 неделе родились двойняшки — мальчик весом всего 730 граммов и его сестра с весом 640 грамм. Из-за незрелости структур глаза у детей появилась опасная патология, свойственная недоношенным детям — поражение сетчатки. Малышам угрожала слепота.

— Методика лазерной коагуляции сетчатки является единственным способом предупредить слепоту. Сочинские специалисты незамедлительно связались с краевыми врачами. Однако, из-за тяжелой соматической патологии детей транспортировать в ДККБ для выполнения оперативного лечения было нельзя, — объяснили в пресс-службе Минздрава Кубани.

Тогда на помощь двойняшкам вылетел врач-офтальмолог из Краевой детской больницы. На вертолете санавиации доктор прибыл из Краснодара в Сочи, привезя с собой необходимое лазерное оборудование.

— В экстренном порядке в условиях отделения реанимации было выполнено оперативное вмешательство под интубационным наркозом на оба глаза каждого ребенка (7 000 коагулятов у мальчика и 6 000 коагулятов у девочки), — добавили в ведомстве.

Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение новорожденным.