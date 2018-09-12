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Кубанские врачи спасли недоношенных двойняшек от слепоты
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Кубанские врачи спасли недоношенных двойняшек от слепоты 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 сентября — Новая Кубань. В городской больнице № 9 на 28 неделе родились двойняшки — мальчик весом всего 730 граммов и его сестра с весом 640 грамм. Из-за незрелости структур глаза у детей появилась опасная патология, свойственная недоношенным детям — поражение сетчатки. Малышам угрожала слепота.
— Методика лазерной коагуляции сетчатки является единственным способом предупредить слепоту. Сочинские специалисты незамедлительно связались с краевыми врачами. Однако, из-за тяжелой соматической патологии детей транспортировать в ДККБ для выполнения оперативного лечения было нельзя, — объяснили в пресс-службе Минздрава Кубани.
Тогда на помощь двойняшкам вылетел врач-офтальмолог из Краевой детской больницы. На вертолете санавиации доктор прибыл из Краснодара в Сочи, привезя с собой необходимое лазерное оборудование.
— В экстренном порядке в условиях отделения реанимации было выполнено оперативное вмешательство под интубационным наркозом на оба глаза каждого ребенка (7 000 коагулятов у мальчика и 6 000 коагулятов у девочки), — добавили в ведомстве.
Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение новорожденным.
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