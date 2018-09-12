У меня молочный криз. Что делать?

Я кормящая мать. Очень хочу сохранить грудное вскармливание, но почему-то временами у меня почти совсем пропадает молоко. Врач твердит одно: не хватает — давайте смеси. Но ведь в таком случае мы быстро перейдём на искусственное вскармливание. Посоветуйте, что делать.

Н. Мурзина, Инза

Отвечает главный внештатный педиатр Центра здоровья «Перспектива» Ольга Власова

— Первые три месяца лактации, а порой ещё и на седьмом-восьмом месяце вскармливания наблюдаются так называемые молочные кризы. В это время может показаться, что количество молока уменьшается, и именно в эти интервалы многие мамочки прекращают естественное вскармливание. Если всё так же давать крохе грудь, без докармливания искусственными смесями, но с частыми подходами, то спустя три-шесть дней такого криза лактация вновь восстановится. Ни одна молодая мама не застрахована от периодических ухудшений лактации. Среди основных причин называют нарушения в режиме кормления ребёнка, нерегулярное прикладывание к груди, длительные перерывы между кормлениями, вялое сосание ребёнком груди, стрессовый фактор. Устранение неблагоприятных факторов способствует нормализации лактационного процесса. Режим кормления устанавливать вовсе не обязательно, это может сыграть обратный эффект. Педиатры рекомендуют давать новорождённому грудь по первому требованию, при этом не навязывать её при любом беспокойстве — возможно, малыш испытывает температурный дискомфорт, испачкал подгузник, или просто хочет общения. С третьего-четвёртого дня жизни ребёнок просит грудь до 12-20 раз в сутки, интервал между кормлением может составлять как 15 минут, так и несколько часов. Регулярность в требованиях обычно устанавливается к двум-трём месяцам, что становится понятным каждой мамочке. Обычно для насыщения малышу достаточно 10-20 минут, но есть и «ленивцы», которым для ощущения сытости нужно до 40-60 минут. За это время они обычно съедают столько, что и «проворные» дети, однако делают это менее интенсивно, слабее сосут, соответственно, времени на приём пищи тратится больше.