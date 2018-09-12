7 сомнительных причин не вести ребенка в детский сад

Казалось бы, малыш зачислен в детский сад: выделен шкафчик, полотенце и горшок. Однако вдруг находятся причины, по которым сотрудники дошкольного учреждения отказывают ребёнку в посещении группы.

Признаки болезни

Обычно

Сопли, сыпь, красное горло, кашель и расстройство кишечника… Любое из этих проявлений — достаточно веская причина для того, чтобы не пускать ребёнка в группу. Насморк, красное горло характерны для вирусной инфекции, сомнительные покраснения на коже, сыпь могут быть причиной лишая и чесотки, а жидкий стул — кишечного гриппа. Все эти заболевания так распространены и нередки в детских садах, что это нормальная реакция сотрудников МДОУ — оградить малышей от того, кто, возможно, опасен.

Изредка

Не всегда эти проявления свидетельствуют об опасном и инфекционном заболевании. К примеру, красное горло может наблюдаться при хроническом тонзиллите, насморк может носить аллергический характер, как, впрочем, и покраснения и сыпь на коже. Жидкий стул — реакция на съеденный продукт. В каждом отдельном случае нужно разбираться.

По закону

По закону всё решается справкой от врача. Воспитатель не является медработником, а значит, он не может поставить диагноз. При наличии любых проявлений заболевания лучше обратиться к медицинскому работнику детского сада, чтобы он осмотрел малыша и вынес своё заключение. Согласно СанПину (п. 11.2), если медицинский работник всё же решил, что ребёнок болен, посещение такому малышу ДОУ запрещается до предоставления справки от педиатра. То есть если ребёнок болеет, надо лечиться и приходить со справкой. А если медработник не разрешил посещать сад, а вы уверены, что ребёнок здоров — сразу обращаться к педиатру и идти в сад со справкой.

Отсутствие справки

Часто

Из-за небольшого насморка ребёнка в среду, четверг и пятницу оставили дома, а в понедельник в саду его уже принимают только со справкой от врача.

По закону

Согласно СанПин 2.4.1.30-49-13, ребёнок может пропустить не более 5 дней (исключая выходные и праздничные дни). А значит, со среды до вторника он может спокойно пропускать детский сад без справки.

Отсутствие прививок

Прививки ребёнку делаются только с согласия родителей, и сегодня количество несогласных растёт. Отказать в посещении непривитым детям детский сад не имеет право. Исключениями являются:

* Ситуации, когда возникла угроза массовых инфекционных заболеваний;

* Дети без туберкулинодиагностики (Манту либо заключения врача-фтизиатра).

Без питания

Часто

Не поставили заранее на питание — значит сегодня вы посещать детский сад уже не можете. Приходите завтра! Такой отказ сотрудников МДОУ часто слышат родители.

По закону

Хотя объём питания и рассчитывают, исходя из численности детей с прошедшего вечера, по закону это не повод для отказа в посещении детского сада.

Новенький

Часто

Воспитатель может отказать малышу в посещении детского сада, потому что группа только открылась, в ней много новеньких, и несколько ребят уже адаптируется, сразу со всеми заниматься сложно.

По закону

По закону таких ограничений нет, есть прописанные регламентами садов правила адаптации, когда детей приводят сначала на два часа, потом на полдня, потом на целый день. То есть, если поставить вопрос ребром, то отказать в посещении сада не могут. Но чисто по-человечески — жалко воспитателей, если им приведут сразу всех 25-35 детей.

Плохо себя ведет

Иногда

Такое может быть, когда, к примеру, сад закрывается на лето, а остаётся рабочей всего одна — две дежурных группы или детей на это время «перекидывают» в другой сад. Воспитатель детского сада может заявить, что в связи с плохим поведением этого ребёнка не берём.

По закону

По закону не может воспитатель отказать в посещении ребёнку, как бы он себя не вёл. В особых случаях лишь медсестра может порекомендовать обратиться к неврологу или психоневрологу, но только в виде совета.

Без утренника

Иногда

«Вы проболели. Все ребята готовились к утреннику, а ваш совсем не готов. Вам лучше не приходить тогда», — заявляет воспитатель.

По закону

Неготовность к утреннику не может быть причиной отказа от посещения сада. Правда, рекомендации воспитателя с психологической точки зрения понятны: не каждый ребёнок сможет без слёз принять, что другие участвуют в мероприятии, а он по большей части сидит на стуле.

Итак, обычно закон на стороне родителей. Главное, отстаивать свою точку зрения правильно, аргументировано и без скандалов.