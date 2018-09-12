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Сбербанк запускает мобильный банк для детей и родителей
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Сбербанк запускает мобильный банк для детей и родителей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка.
С помощью мобильного приложения СберKids родители получат возможность:
оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка;моментально перевести деньги на карманные расходы;посмотреть, на что ребенок тратит, и установить ему лимиты на покупки;узнать, что он хочет в подарок.
Дети, главные пользователи нового мобильного приложения банка, смогут:
расплачиваться телефоном в магазинах;получать деньги от родителей;копить деньги на свою мечту;намекнуть родителям на желанный подарок;копить и расплачиваться за покупки бонусами СПАСИБО и получать подарки от партнеров программы.
Помимо этого, в приложении СберKids есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. С помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности.
Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения»:
«Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей. Оно упростит управление ежедневными тратами ребенка и его карманными деньгами. Кроме того, СберKids выполняет важную просветительскую функцию — учит детей основам финансовой грамотности, одному из ключевых навыков XXI века».
У приложения СберKids есть ряд ограничений, которые обезопасят юных пользователей от необдуманных трат:
максимальная сумма одной расходной операции/операции пополнения 15 000 рублей;максимальный ежемесячный оборот по карте 40 000 рублей;у ребенка нет возможности переводить деньги другим людям;исключены функции снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах;функционал приложения доступен только для родителей-пользователей Сбербанк Онлайн и их детей.
Для того чтобы начать пользоваться СберKids, надо сделать всего три шага, которые можно совершить не выходя из дома: скачать приложение на телефон себе и ребенку, пройти регистрацию (необходимо свидетельство о рождении ребенка) и моментально выпустить карту.
Все интересующие вопросы по приложению СберKids можно задать по телефону: 900, далее в голосовом меню последовательно набрать 8, затем снова 8).
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