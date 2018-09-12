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Магаданские спасатели вызволили из квартиры ребенка, не открывавший дверь матери
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Магаданские спасатели вызволили из квартиры ребенка, не открывавший дверь матери 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дежурные спасатели выломали дверь квартиры по просьбе матери, сильно беспокоившейся за ребенка.
В 22:30 в службу МЧС позвонила жительница Магадана и сообщила, что ее ребенок, оставшийся в квартире один, не отрывает ей дверь и не реагирует ни на стуки, ни на звонки. На место прибыли спасатели и с помощью слесарного инструмента открыли дверь жилища. Как оказалось, дверь была закрыта на щеколду, из-за чего мать не могла открыть вход своим ключом.
«К счастью, с ребенком было всё хорошо, он мирно спал и не слышал звуков ни телефонного и дверного звонков, ни стука в дверь. Спасатели провели профилактическую беседу с мамой о том, что нельзя оставлять малолетнего ребенка без присмотра одного», — рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.
Фото:pixabay.com
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