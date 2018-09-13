В Новосибирске пятилетний малыш выпал из окна многоэтажки

В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по НСО проводится уголовно-процессуальная проверка по факту выпадения пятилетнего ребенка из окна четвертого этажа жилого дома. Ребенка после падения сразу забрали в больницу.

Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. А также обстоятельства, способствовавшие наступлению несчастного случая. Проведение проверки продолжается. Следственное управление напоминает родителям о необходимости соблюдения техники безопасности в случае нахождения детей в помещении с открытыми либо легкооткрываемыми окнами и балконами, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.