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В Новосибирске пятилетний малыш выпал из окна многоэтажки
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В Новосибирске пятилетний малыш выпал из окна многоэтажки 

АиФ-Новосибирск + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по НСО проводится уголовно-процессуальная проверка по факту выпадения пятилетнего ребенка из окна четвертого этажа жилого дома. Ребенка после падения сразу забрали в больницу.
Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. А также обстоятельства, способствовавшие наступлению несчастного случая. Проведение проверки продолжается. Следственное управление напоминает родителям о необходимости соблюдения техники безопасности в случае нахождения детей в помещении с открытыми либо легкооткрываемыми окнами и балконами, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.
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