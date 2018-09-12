Ещё
Челябинской семье с 11 детьми подарили «Газель», чтобы возить ребятишек в школу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинской семье с 11 детьми подарили «Газель», чтобы возить ребятишек в школу 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Семья Мельник, в которой воспитывается 11 детей, получила ключи от новенького микроавтобуса «Газель». Такой подарок многодетным родителям сделали местные власти в преддверии Дня города. Ключи вручил лично Евгений Тефтелев.
— Есть ряд программ поддержки многодетных семей, все их курирует лично губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В рамках одной из них мы каждый год подбираем многодетную семью, чтобы подарить автомобиль российского производства, — глава Челябинска. — Он действительно будет для них хорошим подспорьем.
Отец многодетной семьи работает на Челябинском заводе металлоконструкций, мама находится в декретном отпуске: самой младшей дочке недавно исполнилось пять месяцев. Самому старшему ребенку в семье 16 лет. По словам главы семьи, у них имеется легковой автомобиль, но выехать на нем куда-то всем вместе очень проблематично.
Кстати, в канун Дня города семья Мельник стала третьей, кому власти делают такой подарок. Помимо этой, на Южном Урале работает еще несколько социальных программ поддержки многодетных семей.
Хорошие новости: последние новости
В челябинском детсаду для малышей-диабетиков открыли специальную группу с медперсоналом и особым меню Екатерина Старикова: "Пожалуй, меня бы стоило назвать Ахиллесом, но я всё ещё жива" Влад Соколов: "Ворвавшийся в аудиторию Наполеон пригласил студентку на танец и кружился с ней у доски"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Гагарина рассказала о потере половины семьи1
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир14
Футболка, создающая грудь «из ничего»5
Вещи, которые приносят беду13
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение