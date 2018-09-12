Челябинской семье с 11 детьми подарили «Газель», чтобы возить ребятишек в школу

Семья Мельник, в которой воспитывается 11 детей, получила ключи от новенького микроавтобуса «Газель». Такой подарок многодетным родителям сделали местные власти в преддверии Дня города. Ключи вручил лично Евгений Тефтелев

— Есть ряд программ поддержки многодетных семей, все их курирует лично губернатор Челябинской области Борис Дубровский . В рамках одной из них мы каждый год подбираем многодетную семью, чтобы подарить автомобиль российского производства, — глава Челябинска. — Он действительно будет для них хорошим подспорьем.

Отец многодетной семьи работает на Челябинском заводе металлоконструкций, мама находится в декретном отпуске: самой младшей дочке недавно исполнилось пять месяцев. Самому старшему ребенку в семье 16 лет. По словам главы семьи, у них имеется легковой автомобиль, но выехать на нем куда-то всем вместе очень проблематично.

Кстати, в канун Дня города семья Мельник стала третьей, кому власти делают такой подарок. Помимо этой, на Южном Урале работает еще несколько социальных программ поддержки многодетных семей.