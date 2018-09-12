Сокращение очереди: в Белогорске открыли детский сад на 300 мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. В Белогорске состоялось торжественное открытие нового детского сада «Сказка», рассчитанного на 300 мест, передает корреспондент РИА Новости Крым.

По словам Аксенова, открытие дошкольного учреждения позволит сократить очередь в детсады района, однако работа в этом направлении будет продолжена.

"Для любого региона, любого муниципального образования — это (открытие детсада — ред.) знаковый день. Нам предстоит еще сделать огромное количество работы, чтобы полностью ликвидировать очередь в детские сады Белогорского района. Уверен, что в следующем году мы выйдем на результат. Все семьи Белогорского района будут обеспечены местами в детские сады", — сказал Аксенов.

Строительство учреждения было начато в 2016 году. Его построили в рамках федеральной целевой программе развития Крыма.

Как рассказала заведующая «Сказкой» Анастасия Мирошникова, объект начнет работать с 13 сентября. Посещать его на данный момент будут 244 малыша.