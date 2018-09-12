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Сокращение очереди: в Белогорске открыли детский сад на 300 мест
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Сокращение очереди: в Белогорске открыли детский сад на 300 мест 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. В Белогорске состоялось торжественное открытие нового детского сада «Сказка», рассчитанного на 300 мест, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутаты ГС Крыма, представители муниципальной власти.
По словам Аксенова, открытие дошкольного учреждения позволит сократить очередь в детсады района, однако работа в этом направлении будет продолжена.
"Для любого региона, любого муниципального образования — это (открытие детсада — ред.) знаковый день. Нам предстоит еще сделать огромное количество работы, чтобы полностью ликвидировать очередь в детские сады Белогорского района. Уверен, что в следующем году мы выйдем на результат. Все семьи Белогорского района будут обеспечены местами в детские сады", — сказал Аксенов.
Строительство учреждения было начато в 2016 году. Его построили в рамках федеральной целевой программе развития Крыма.
Как рассказала заведующая «Сказкой» Анастасия Мирошникова, объект начнет работать с 13 сентября. Посещать его на данный момент будут 244 малыша.
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