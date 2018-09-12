«Было страшно жить!». Шокирующие подробности истязания детей в семье

Когда мама — монстр

Эту жуткую историю узнала вся страна в конце прошлого года, когда по федеральному каналу брат с сестрой рассказали об ужасах, творящихся в их семье. Напомним, в эфире программы обсуждали историю многодетной матери из Липецкой области, у которой отобрали детей. Как уверяла она сама — незаслуженно. Однако когда ведущие попытались разобраться в подробностях семейной драмы, неожиданно всплыли страшные детали.

«Там (у матери с сожителем) было страшно жить, — признался 11-летний сын женщины, — они всегда много пили, включали громко музыку, не давали нам спать, танцевали голыми». «Она (мать) била нас скалкой по голове и меня один раз по носу, — рассказала 9-летняя дочка героини передачи. — А ещё сожитель тушил о нас горящие спички».

«Заявления детей стали поводом для незамедлительной доследственной проверки, в ходе которой многие факты подтвердились», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова

Следствие установило, что в квартире с 34-летней липчанкой и её тремя детьми жил 29-летний сожитель. Мужчина спьяну систематически над ними издевался: подвешивал за ноги к шкафу, заставлял пить алкоголь, обжигал спичками. Его фантазия и изощрённость в истязании детей не знали границ. В мороз он вытаскивал ребятишек на балкон и, угрожая им убийством, свешивал вниз головой с седьмого этажа. Родная мать, как полагают следователи, знала о происходящем и не только не препятствовала этому, но и сама периодически избивала сына и дочь скалкой. Об этом стало известно бабушке, и она добилась, чтобы её дочь ограничили в родительских правах.

Общество ослепло

Многодетной матери и её сожителю вменяют четыре статьи УК — истязание несовершеннолетних, иные действия сексуального характера, угрозу убийством и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Своей вины они так и не признали. Но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы предъявить им обвинение. Скоро дело передадут в суд. Сейчас дети находятся вместе с родным отцом — бывшим мужем обвиняемой. Он намерен лишить экс-супругу родительских прав.

«Очень жаль ребятишек, они получили психологическую травму на всю жизнь, — говорит заместитель директора Института психологии и образования ЛГПУ Елена Бычкова . — Как могли такое допустить окружающие — учителя, соседи, органы опеки? Вопрос, скорее, риторический. Наше общество стало глухим и слепым, людей не интересуют проблемы чужой семьи. Конечно, ни одна нормальная мать не позволит, чтобы над её детьми так издевались. На эмоциональное выгорание это не похоже. Либо эта женщина сама привыкла к насилию в семье, поэтому какие-то вещи, недопустимые в цивилизованном обществе, воспринимает как норму. Либо она уже настолько деградировала, что ей всё равно.

К сожалению, у нас поднимают шум, когда что-то случается. А надо заниматься профилактикой — в школах, колледжах, институтах. Нужно готовить молодых людей к семейной жизни. На родительство надо выдавать лицензию. Родители должны заслужить возможность иметь ребёнка. Тогда нам не придётся сталкиваться с тем, что дети никому не нужны, и они — лишь инструмент для достижения целей — получения субсидий, ипотеки, материнского капитала».