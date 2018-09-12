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Библиотека «Проспект» объявляет набор в кружки
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Библиотека «Проспект» объявляет набор в кружки 

Наш Теплый стан + ещё 1 39 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Юные жители Теплого Стана приглашаются в кружки и секции библиотеки № 169.
Театральная студия объявляет набор детей 4-11 лет. В шахматной студии могут заниматься юные дарования с 4 до 15 лет. Занятия гитарой доступны детям начиная с 9 лет. Изостудия открыта для детей от 6 до 10 лет. С 5 лет ведутся занятия по подготовке к школе. Творческое мышление будут развивать с малышами от 5 лет.
Запись в кружки и информация о стоимости занятий: prospekt@cbsuzao.ru или +7 495 438-95-10. Занятия проводятся по адресу: Ленинский проспект, 127.
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