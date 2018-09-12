Сертификат на материнский капитал теперь будут выдавать быстрее

Согласно новому закону, утвержденному во вторник Государственной Думой , сроки принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал сокращаются с месяца до 15 дней со дня с приема заявления.

Кроме того, с двух недель до пяти дней уменьшаются сроки проверок документов для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми.

Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 453 026 рублей. Сертификат можно оформить как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и позже, в любой удобный для семьи период. Подробная инструкция, перечень документов и пошаговое руководство по получению материнского капитала находятся здесь.