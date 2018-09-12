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В Забайкалье мужчина убил ребенка сожительницы, игравшего его зажигалкой
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В Забайкалье мужчина убил ребенка сожительницы, игравшего его зажигалкой 

РИА Новости 36 минут назад
КРАСНОЯРСК, 12 сен — РИА Новости. Пьяный житель Забайкальского края забил до смерти пятилетнего сына своей сожительницы за то, что мальчик играл с его зажигалкой, сообщает СУСК региона.
По данным следствия, инцидент произошел 7 сентября в городе Балее. Тело ребенка с множественными повреждениями лица и головы было найдено в частном доме.
"По данным следствия, убийство совершил неработающий, ранее привлекавшийся к ответственности за преступления имущественного характера житель города Балея, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сожитель матери малолетнего ребенка, который, увидев, что ребёнок взял его зажигалку и играет с ней, нанес множественные удары по лицу и телу мальчику, несколько раз поднимал и бросал его на пол", — говорится в сообщении.
В СК уточняют, что мать ребенка в это время находилась на почте. У нее есть еще один ребенок и семья не состоит на учете.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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