Детская безопасность: как уберечь ребенка от похитителя

По данным МВД, около 8 тысяч детей в 2017 году было объявлено в розыск, из них так и не найдены 1064 ребенка. По данным Ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей», 10% из них переходят в категорию пропавших без вести. Как научить ребенка правильно вести себя в случае опасности, насколько эффективны гаджеты, и как могут помочь детские школы безопасности, читайте в материале РИАМО

Не разговаривайте с незнакомцами

В июле 2018 года в Ступине был найден живым пропавший 11-летний подросток, а пятилетнюю девочку из Серпухова обнаружили слишком поздно: злоумышленник выманил ребенка с детской площадки игрушкой.

Многие дети уходят с незнакомцами прямо с детской площадки. Специалисты называют одной из главных причин, по которой дети так легко попадаются на крючок злоумышленников, — хорошее воспитание, так как с раннего возраста их учат уважать старших.

Эксперты считают, что правильное и уверенное поведение ребенка в первые секунды общения с незнакомцем снижает вероятность беды на 90%.

Еще одна причина — ошибочные представления детей о том, что может представлять угрозу. Так, по статистике Школы безопасности для детей «Стоп Угроза.

Дети в безопасности», 80% детей до 12 лет думают, что преступник всегда в черной маске и с пистолетом; 70% детей считают лес и подъезд подходящим местом, чтобы укрыться от опасности; 75% детей называют чужого человека знакомым, если видят его во второй раз; 90% детей безоговорочно готовы помочь постороннему человеку найти котенка.

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Главное оружие ребенка

Конфеты, игрушки, домашние животные — на эти приманки легче всего попадаются дошкольники и ученики начальных классов. В случае с детьми постарше преступники играют на сострадании и жалости. Например, просят помочь старушке, которой стало плохо в соседнем дворе.

По словам Яковцевой, защитить ребенка от опасной манипуляции чувствами можно с помощью простой установки: у взрослых есть строгое правило — они к чужим детям за помощью не обращаются. Ребенку необходимо объяснить: если взрослый ему что-то настойчиво предлагает либо о чем-то просит, вполне вероятно, что перед ним преступник либо невоспитанный человек.

Если не получается незнакомца игнорировать, ребенок может сказать: «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать» или «Я спешу» и пройти мимо, объясняет тренер.

По словам эксперта, важно донести до ребенка, что он может и должен кричать в случае опасности. Именно кричать, а не плакать, ведь на слезы прохожие, как правило, не реагируют, связывая их с капризами.

В такой ситуации ребенок без стеснения должен оповестить всех вокруг, что ему грозит опасность. «Далеко не все дети могут в нужный момент преодолеть стеснительность и закричать. Потренируйтесь вместе с ребенком падать, кричать, отбиваться», — отмечает эксперт.

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Круги доверия

Любой ребенок, даже маленький, должен понимать, что есть люди свои и чужие. С чужим человеком нельзя никуда идти и что-либо от него принимать. Если чужой человек подошел и представился, это не значит, что он стал знакомым.

Эксперт по детской безопасности рекомендует подавать всю информацию в игровой форме. Разговаривая на сложные темы с ребенком, важно не запугивать его, не говорить в назидательном тоне, а подавать адаптированную информацию в занимательном ключе. Для этого психологи в «Стоп Угроза» используют эффективную методику «круги доверия».

Чтобы ребенок выучил назубок градацию «свой — знакомый — чужой», Яковцева рекомендует рисовать круги доверия на асфальте и прорабатывать это в динамике. Например, ребенок может запрыгивать в круги и говорить маме, с кем он сейчас находится и что ему разрешается делать. От кого он может взять что-то вкусненькое, с кем пойти погулять, а от кого нужно немедленно убегать.

«Регулярно проговаривайте и обыгрывайте ситуации, куда и как надо бежать от похитителя, какое место безопасней всего, к кому можно обратиться за помощью», — советует тренер. Многие дети на тренингах отвечают, что в случае опасности спрячутся в парке под кустиком или за лавочкой, забегут в подъезд — это опасные места. Убегать можно только в сторону общественных мест, а помощи просить у служащих — охранников, продавцов, кассиров, официантов.

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Самостоятельные решения

Как отмечают эксперты, современные родители живут с постоянным чувством тревоги за детей, поэтому стремятся окружить их защитным колпаком и полностью контролировать. При этом они забывают научить маленького человека принимать собственные решения и самостоятельно искать выход из сложной ситуации.

«Необходимо сузить круг возможных реакций ребенка до одной, правильной. Тогда он сможет вовремя распознать опасность, отойти подальше от чужого человека, а в случае необходимости — упасть, кричать и отбиваться», — говорит Яковцева.

Поэтому очень важно научить ребенка самостоятельно принимать правильные решения в сложных ситуациях. Ведь именно это умение может спасти ему жизнь.

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Гаджеты безопасности

Сегодня производители предлагают широкий выбор беспроводных гаджетов, которые отслеживают местонахождение ребенка и уведомляют родителей об этом в реальном времени: всевозможные браслеты, часы-коммуникаторы, брелоки, детские телефоны, кулоны и прочее.

Эксперты школы безопасности «Стоп Угроза» отмечают, что подобные гаджеты будут полезны для спокойствия родителей в период, когда ребенок начинает отделяться и самостоятельно ходить в школу.

При этом выбирать лучше всего брелоки, которые можно положить в карман или прикрепить к одежде. А вот оснащенный маячком телефон можно легко выронить или потерять.

С другой стороны, когда ребенок чувствует, что всегда находится под опекой, он привыкает к этому. Родители не должны забывать о том, что ребенка надо учить самостоятельно выходить из сложных ситуаций.

Кроме того, у ребенка должна быть привычка сообщать родителям, если пошел куда-то после уроков, и запоминать дорогу. Одно из главных правил безопасности нужно знать назубок: «Всегда должен быть человек, который знает, куда я иду». Гаджет гаджетом, но ответственность за свои действия ребенок должен учиться нести сам, говорит Яковцева.

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Школы детской безопасности

— Школа безопасности «Стоп Угроза»: +7 (963) 755-30-57, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, к. 5. Проводит тренинги по безопасности для детей, подростков и родителей, специалисты выезжают в школы и сады.

— Школа безопасности «Ежъ»: +7 (903) 585-74-84, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 21. Проводит мастер-классы по направлениям «Нож», «Пожар», «Похищение» и другие.

— Академия детской безопасности SafeKids: 8 (903) 534-69-65, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1Б. Проводит лекции, семинары и тренинги по безопасности в Москве и за ее пределами.

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