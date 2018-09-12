Детей из социального приюта Севастополя переселяют в школу

В Севастополе планируют провести капитальный ремонт всего комплекса зданий социального приюта для детей и подростков. Проектно-сметная документация уже разработана. Работы начнут уже в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Сегодня приют может принимать одновременно 26 человек. Ранее в учреждении, которое было рассчитано только на 8 человек, проживали 20 детей и подростков. После реконструкции площадь приюта еще увеличится.

«Предусмотрена установка современного мобильного карантинного модуля, который уже передан в собственность приюта. Это позволит увеличить жилую площадь», — сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Станислав Борисенко

На время проведения ремонтных работ детей переселят в свободные помещения жилого корпуса школы № 42. По словам Борисенко, условия размещения детей в данной школе значительно лучше, чем в нынешнем приюте.

Финансовую помощь для проведения капремонта Севастополю выделит Москва. Средства на разработку проектно-сметной документации были выделены из бюджета города.

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