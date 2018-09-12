Правительство Москвы направит финансовую помощь на ремонт детского приюта в Севастополе

Правительство Москвы окажет финансовую помощь Севастополю при проведении капитального ремонта приюта для детей и подростков, заявил директор департамента труда и социальной защиты Севастополя Станислав Борисенко . Об этом сообщает ForPost.

По его словам, уже готова проектно-сметная документация по основным корпусам детского учреждения, подпорной стене и ограждениям территории.

После капитального ремонта площадь жилых помещений увеличится, это позволит принять на воспитание больше детей. Кроме того, там установят современный мобильный карантинный модуль.

Ранее приют был рассчитан на восемь человек, фактически там проживали 20 воспитанников.