Аденоиды: враги или друзья

Учебный год только начался, а дети уже сидят на больничных. И причина здесь не только в привезенных из отпусков вирусах, но и аденоидите, который является сезонным заболеванием

Аденоиды — это лимфоидная ткань, которая расположена за носом, в носоглотке. Аденоиды нужны организму только в детстве, когда они защищают его от инфекций. К четырнадцати годам они естественным образом уменьшатся и исчезают. Поэтому воспаление аденоидов и все связанные с этим проблемы считаются детскими.

У детей есть периоды, когда происходит физиологическое снижение иммунитета. Это как раз возраст старших дошкольников и младших школьников. Почти у каждого второго ребенка есть проблемы с аденоидами. У часто болеющих детей из-за инфекций, ОРВИ отекает слизистая носа, увеличиваются аденоиды, которые начинают перекрывать нос. И ребенок начинает дышать ртом. Получается замкнутый круг: рот открыт из-за того, что увеличены аденоиды, и ребенок часто болеет из-за того, что открыт рот. Ротовое дыхание — это вредная привычка. Таких детей нужно обучать дышать носом. И родителям нужно особо обращать на это внимание. Поскольку рот постоянно открыт, тонус околоротовых мышц уменьшается. Помимо частых болезней будет развиваться неправильный прикус, подвергнутся деформации кости черепа, изменится осанка и появятся проблемы с внутренними органами.

Гюнай Рамазанова, отоларинголог:

— Лимфоидная ткань сама по себе тоже может быть очагом инфекции. То есть через нос вирусы-бактерии попадают на аденоиды. Аденоиды, в свою очередь, начинают с ними бороться, и если борьба неравная, то они начинают воспаляться, увеличиваться. Рядом с двух сторон располагаются слуховые трубы, и из-за увеличенных аденоидов есть риск развития среднего отита, который может превратиться в гнойный и привести к потери слуха. Кроме этого, из-за аденоидов у детей во сне происходит остановка дыхания. То есть ребенок во сне как бы замирает. Я предлагаю своим пациентам сделать видеосъемку, когда ребенок глубоко спит. Достаточно тридцати секунд. Снимать нужно со звуком и так, чтобы хорошо были видны губы. И если рот приоткрыт даже на 1–2 миллиметра, то это уже считается смешанным дыханием. Нужно обращаться к специалисту. Иначе ребенок будет часто болеть.

Также понаблюдайте за своим ребенком, когда он чем-то увлечен: рисует, смотрит мультики, собирает конструктор. Посмотрите, приоткрыты ли у него губы. И если да, то это тоже говорит о слабости ротовых мышц, что приведет к увеличению аденоидов и хроническим заболеваниям. Нужно помнить: если мы не едим, не пьем и не разговариваем, то рот должен быть закрыт. И еще: до десяти лет ребенок не понимает проблем со слухом. Если ваши сын или дочь включают мультики погромче, начинают переспрашивать или как будто не слышат родителей, то на это тоже нужно обращать внимание.

Сейчас в современной медицине применяют междисциплинарный подход к решению проблем с аденоидами. Ортодонты с лор-врачами вместе назначают лечение. Потому что верхняя челюсть и твердое нёбо — это же и дно носа. Все связано. И есть большая доказательная база, что тот же экссудативный отит можно вылечить путем ношения специального тренажера и упражнениями. Такой подход помогает в 86 процентах случаев.