Кубанские врачи спасли недоношенных двойняшек от слепоты

В пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края рассказали, что врачи перинатального центра сочинской городской больницы №9 обнаружили патологию у двойняшек. Малыши родились на 28 неделе и при рождении мальчик весил всего 730 граммов, а его сестра — 640, сообщает KrasnodarMedia.

у двойняшек было ретинопатия недоношенных — поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока. В этом случае единственным способом лечения является методика лазерной коагуляции сетчатки. Сочинские специалисты сразу связались с кубанскими врачами.

Но по причине тяжелой соматической патологии малышей транспортировать было нельзя. В итоге, врач офтальмологического отделения Детской краевой больницы сам выехал в Сочи с лазерным оборудованием. В результате, в экстренном порядке операция на оба глаза каждого ребенка была успешно выполнена.