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Кубанские врачи спасли недоношенных двойняшек от слепоты
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Кубанские врачи спасли недоношенных двойняшек от слепоты 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края рассказали, что врачи перинатального центра сочинской городской больницы №9 обнаружили патологию у двойняшек. Малыши родились на 28 неделе и при рождении мальчик весил всего 730 граммов, а его сестра — 640, сообщает KrasnodarMedia.
у двойняшек было ретинопатия недоношенных — поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока. В этом случае единственным способом лечения является методика лазерной коагуляции сетчатки. Сочинские специалисты сразу связались с кубанскими врачами.
Но по причине тяжелой соматической патологии малышей транспортировать было нельзя. В итоге, врач офтальмологического отделения Детской краевой больницы сам выехал в Сочи с лазерным оборудованием. В результате, в экстренном порядке операция на оба глаза каждого ребенка была успешно выполнена.
«ФедералПресс» напоминает, что нижегородские врачи спасли ребенка с врожденным пороком.
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