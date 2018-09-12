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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции и школьники провели акцию «Ребенок — главный пассажир»
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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции и школьники провели акцию «Ребенок — главный пассажир» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 минут назад
В Уссурийске сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом Юных инспекторов движения (ЮИД), а также с представителями цирка провели профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!».
Целью данной акции является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и контроль над соблюдением правил перевозки детей в автотранспорте.
За соблюдение правил дорожного движения водители получали билеты на цирковое представление.
Ребята из отряда ЮИД напомнили участникам дорожного движения о том, как важно обезопасить своего малыша при перевозке в автомобиле.
По окончании беседы водителям вручали буклеты о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также желтые жилеты со световозвращающими элементами.
Сотрудники Госавтоиспекции призвали взрослых участников акции позаботиться о безопасности своих детей и перевозить несовершеннолетних с обязательным использованием удерживающих устройств.
Пресс — служба ОМВД России по г. Уссурийску
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