В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции и школьники провели акцию «Ребенок — главный пассажир»

В Уссурийске сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом Юных инспекторов движения (ЮИД), а также с представителями цирка провели профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!».

Целью данной акции является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и контроль над соблюдением правил перевозки детей в автотранспорте.

За соблюдение правил дорожного движения водители получали билеты на цирковое представление.

Ребята из отряда ЮИД напомнили участникам дорожного движения о том, как важно обезопасить своего малыша при перевозке в автомобиле.

По окончании беседы водителям вручали буклеты о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также желтые жилеты со световозвращающими элементами.

Сотрудники Госавтоиспекции призвали взрослых участников акции позаботиться о безопасности своих детей и перевозить несовершеннолетних с обязательным использованием удерживающих устройств.

Пресс — служба ОМВД России по г. Уссурийску