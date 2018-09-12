Ещё
В Омске пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Следователи СК в Омске проверят информацию об инциденте в одной из школ города, где пятиклассник выстрелил в ухо своей однокласснице, предположительно, из игрушечного пистолета, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Омской области организована доследственная проверка по сообщению из СМИ о том, что в школе № 59 Омска пятиклассник на перемене выстрелил из предположительно игрушечного пистолета в ухо однокласснице, причинив телесные повреждения", — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку, в том числе действиям учителей, которые, по данным местных СМИ, не сообщили родителям об инциденте и не вызвали девочке врача.
В свою очередь в УМВД по региону РИА Новости сообщили, что предмет, внешне похожий на игрушечный пистолет, направлен на экспертизу для исследования. Также предстоит установить, был ли он заряжен в момент выстрела. «Девочка получила повреждение уха», — добавили в полиции.
Последние новости
Орешкин назвал реальный курс рубля Щит от "топоров". Сможет ли ПВО России отразить удар США Британский журналист развенчал мифы Запада о ситуации в Идлибе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»12
Звезды, которых убили наркотики
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость46
Вещи, которые приносят беду13
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение