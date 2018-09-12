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СКР: девочка пострадала на новой детской площадке в Москве
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СКР: девочка пострадала на новой детской площадке в Москве 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
В Москве следователи проводят доследственную проверку по сообщению о пострадавшей 11-летней девочке на детской площадке. Травмированная в районе Вешняки школьница попала в больницу с разбитой головой.
Соседи девочки рассказала, что в больнице ребенку наложили несколько швов, и у нее сотрясение мозга. Инцидент произошел на детской площадке. Дети играли во дворе, где на площадке были установлены новые аттракционы.
О том, что конструкция упала и пострадал ребенок, написали СМИ и показали московские телеканалы.
Новый детский городок местные власти открыли в субботу, 8 сентября, утром. К вечеру воскресенья, 9 сентября, на площадку с родителями пришли десятки детей. Ребятишки лазали внутри красивых шарообразных элементов, соединенных канатными мостиками. Неожиданно один из шаров повалился вниз, в тот момент внутри находилось трое детей, — пишет «МК». Одна девочка серьезно пострадала.
По рассказам очевидцев, впопыхах рабочие не закрепили конструкции к основанию болтами. По данным СКР, в ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также следователи изучат техническую документацию данной конструкции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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