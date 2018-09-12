Аксенов: Крым планирует в течение двух лет решить проблему с очередью в детсады

БЕЛОГОРСК /Республика Крым/, 12 сентября. / ТАСС /. Республика Крым планирует в течение двух лет решить проблему с очередью в детские сады, которая в настоящее время состоит из 24 тыс. детей. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Я думаю, что еще пара лет, и мы полностью закроем эту проблему", — сказал он.

Аксенов рассказал, что в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, в очереди в детские сады стояли около 14 тыс. малышей. «За четыре года практически мы построили 18 тыс. мест, но сегодня очередь составляет 24 тыс. человек», — уточнил Аксенов.

По его словам, очередь возросла за счет миграции населения, а также благодаря тому, что большее число крымчан стали записывать детей в детский сад, чего не было в украинский период полуострова. «Люди при Украине не верили [что можно получить место], не записывались. Сегодня этот процесс набирает обороты», — сказал глава республики.

Он добавил, что до конца года и в первом квартале 2019 года планируется ввести еще 4,5 тыс. мест в детских садах. Кроме того, до конца этого года в регионе начнется строительство около 20 детских садов. «Плюс будет программа [строительства детских садов] на следующий год», — сообщил Аксенов.

В среду глава Крыма принял участие в открытие нового детского сада в Белогорске.